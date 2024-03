Salma Luévano impugna registro de candidaturas de Gabriel Quadri y Teresa Castell

El INE no puede permitir que personas violentadoras se burlen de las instituciones, señaló la diputada trans

La diputada trans Salma Luévano impugnó el registró de Gabriel Quadri y Teresa Castell como candidatos a la Cámara de Diputados por el PAN, al considerar que son personas “violentadoras y transfóbicas”.

“El INE no puede permitir que personas violentadoras se burlen de las instituciones. La discrminación no tiene cabida en ningún espacio. No se le debe permitir a quien está inscrita o inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, contender a un cargo de elección popular”, publicó en su cuenta de X, la legisladora.

Asimismo llamó a las autoridades electorales a “poner orden y hacer justicia” y evitar de esta manera los discursos de odio.

Luévano Luna también subió a la red social el documento de impugnación dirigido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde indica que promovió una demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

El @INEMexico no puede permitir que personas violentadoras se burlen de las instituciones.

— Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) March 12, 2024

Quadri y Castell se defienden

Tras la difusión de la impugnación, los panistas Gabriel Quadri y Teresa Castell reaccionaron a la petición de Luevano Luna, e incluso de mofaron de la legisladora trans.

“Morena desesperado. Tratan de impugnarme por defender a las mujeres y a los niños que son violentados. (Ya saben a quienes me refiero, no puedo decirlo porque estoy censurado). Tratan de reprimir la libertad de expresión y la crítica a una ideología perversa (ya saben cual)…, escribió Quadri.

“Ahhhh …. como chilla el niño…Y con lo ocupada que ando con mi reelección, no como otros que ya les estorban a sus partidos. Recomendación pónganse a leer y estudiar acerca de los derechos políticos electorales para que no hagan el ridículo como siempre. Porque una cosa es segura yo volveré (y otros no) a la Cámara a proteger a las mujeres y los niños”, publicó Castell.

— Gabriel Quadri (@g_quadri) March 12, 2024