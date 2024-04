Coordinación con Estados Unidos es necesaria para atender migración: Sheinbaum

La candidata presidencial visitó municipios fronterizos de Baja California y Sonora,

La candidata a la Presidencia de la República por la coalición Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, destacó que los programas sociales son un derecho no clientelares, y se congratuló del rechazo del Instituto Nacional Electoral (INE) a la petición de hacer campaña respecto a estas asistencias.

En Mexicali, Baja California, durante un encuentro con representantes de medios de comunicación locales y nacionales, refirió que “ellos (la oposición) nunca han estado de acuerdo, no lo pueden decir porque votarían menos por ellos, pero el pueblo de México lo sabe”, al tiempo de mencionar que ya se había discutido el asunto de los programas sociales y ya había una resolución al respecto.

En ese sentido, destacó que, en en caso de gobernar el país, lo más importante será el apoyo a los mexicanos y mexicanas, y en esta entidad impulsará proyectos específicos como la ampliación de la carretera de Los Cabos a Tijuana; la construcción de plantas potabilizadoras de agua; la regularización de predios, particularmente en Tijuana, entre otras obras que aún analiza como la creación del Aeropuerto en Ensenada.

“Habrá suficiente recurso para los programas sociales y para todas las obras que estamos planteando en los 100 puntos, sin déficit y sin grandes endeudamientos. No somos irresponsables en el uso del gasto, habrá una enorme responsabilidad en el gasto público y en la estabilidad económica y financiera del país”, advirtió.

Además, comentó que se implementarán programas que ayuden a tener un uso más eficiente de la electricidad, “hay que trabajar en la disminución de la tarifa y al mismo tiempo en que consumamos menos electricidad sin tener que reducir el bienestar”.

Erradicar causas de migración

Sheinbaum Pardo reiteró que es de suma importancia establecer una coordinación con el gobierno de Estados Unidos para lograr erradicar las causas que generan la migración.

“La solución profunda y de fondo de la migración es la cooperación para el desarrollo, y vamos a seguir insistiendo en ello, no es poner muros, no es evitar solamente la entrada, sino que también puede haber visas de trabajo y particularmente la inversión y el apoyo en donde se expulsa personas, no por gusto, sino principalmente por necesidad”, especificó.

Y en ese tenor internacional, reconoció el trabajo del cuerpo diplomático mexicano en Ecuador, que protegió “con una enorme valentía la soberanía nacional, contrario a lo que han hecho diversos personajes de la oposición, quien apruebe la violación de los tratados internacionales, ¿qué nombre tiene?, ¿cómo puede alguien defender la violación a un tratado internacional y la violación a nuestra soberanía?”.

Por la tarde, la ex jefa de gobierno encabezó una asamblea con simpatizantes en San Luis Río Colorado, Sonora, donde adelantó que se seguirá trabajando en el Plan Sonora y no sólo en el tema del litio, también del cobre, “este es uno de los proyectos más emblemáticos del futuro de nuestro país, la cadena productiva hacia la electromovilidad, a mismo tiempo el desarrollo científico, educativo y comercial”.