Delfina Gómez pide al PJEM atender caso de menor, víctima de abuso sexual

La mandataria del Estado de México solicitó “respetuosamente” a las autoridades “sentar un precedente” para que “ninguna niña, joven o mujer enfrente algún tipo de violencia y goce de acceso efectivo a la procuración de justicia”

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, intervino en el caso de abuso sexual contra una menor de 4 años y pidió al Poder Judicial de la entidad que en el “ámbito de sus atribuciones” genere las condiciones necesarias para que las víctimas siempre sean atendidas.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, solicitó “respetuosamente” a las autoridades “sentar un precedente para que a futuro ninguna niña, joven o mujer enfrente algún tipo de violencia y goce de acceso efectivo a la procuración de justicia”.

La mandataria estatal ofrece esta posición luego de que el juez Juan Manuel Alejandro Díaz Vitela absolvió al acusado porque la menor no pudo precisar la fecha y dirección del lugar donde fue agredida.

“Como Gobierno del Estado de México y como Gobernadora, reiteramos nuestro profundo respeto a las víctimas y nos solidarizamos con un tema tan sensible para la gente y convocamos a las y los mexiquenses a nunca ser indiferentes con las víctimas”, subrayó.

Finalmente refirió que el Poder Judicial del Edomex continuará trabajando con los órganos jurisdiccionales y de procuración de justicia, en la atención de “todo aquello que por su naturaleza deba observar el interés de la niñez y la perspectiva de género”.

Manipulación en la carpeta de investigación

Victoria Figueiras, madre de la menor, anunció que interpondrá una apelación en contra del juez que absolvió al imputado; además, denunció manipulación en la carpeta de investigación, por lo que pidió revisar el actuar del Ministerio Público.

“Desde la denuncia me empiezan a quitar evidencias, me manipulan la carpeta, el proceso de la cadena de custodia, que yo no sé cómo es ese proceso. Sin embargo, hasta que estoy en el juicio me empiezo a enterar de que faltan documentos que venían adjuntos. Al parecer a mí me desaparecen evidencias y pruebas”, informó.