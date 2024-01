Inversión en México debe ser para desarrollo sustentable, afirma Sheinbaum

La precandidata única de la alianza de Morena, PT y PVEM a la Presidencia de la República sostuvo un encuentro con 600 empresarios integrantes de la American Society of México, A.C.

Por Jorge Almazán R.

Claudia Sheinbaum, precandidata única a la Presidencia de la República por Morena, PT y PVM, aseguró que las inversiones que lleguen a nuestro país desde el exterior e interior deben ser para el desarrollo sustentable y con bienestar:



“Nosotros queremos que la Inversión Extranjera Directa, que la inversión nacional, no solo se traduzca en los grandes indicadores, crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de Inversión Extranjera, lo que nosotros queremos, y es el reto que tenemos todos, es que se traduzca en bienestar, en desarrollo de bajo impacto ambiental: sustentable, e insisto, con bienestar, que sea una prosperidad compartida”, afirmó en un encuentro con 600 empresarios integrantes de la American Society of México, A.C.



En la reunión realizada en la Ciudad de México, manifestó que en el siguiente piso “de la Transformación”, están temas como nearshoring y la transición energética, porque son clave para seguir generando inversión nacional y extranjera en el país y que está a su vez garantice sustentabilidad, así como mejores oportunidades para las y los trabajadores de México.



“Soy de las que cree que México tiene que tener un sistema de bienestar y que el Estado debe cubrir ese sistema, eso significa acceso a la salud y la educación de calidad. Eso no significa que la educación particular o que la salud privada no sea permitida, al contrario, qué bueno que exista, pero el Estado es quien tiene la obligación de darla de manera gratuita”, señaló.



Asimismo, reveló que ya se trabaja en un plan para enfrentar la crisis hídrica a largo plazo y que ya se enfrenta a nivel mundial; al tiempo de referirse a lo que hizo como Jefa de Gobierno de la capital del país como en movilidad, inversión extranjera, seguridad, generación de empleo, políticas públicas que transformaron a la ciudad de derechos y libertades.



Finalmente, Claudia Sheinbaum destacó que las obras y proyectos estratégicos de la Cuarta Transformación, como el Tren Interoceánico y los puertos que se construyen en el Golfo de México, permitirán fortalecer la relación con Estados Unidos, aunque reconoció que las relaciones comerciales del país se deben extender a toda América.



“Tener la oportunidad de que estos puertos en el Golfo sean una aduana de comunicación con el Este de Estados Unidos, que permita potenciar el desarrollo de México y la integración económica que tenemos con Estados Unidos que siga siendo fundamental y puede potenciarse”, concluyó.

Por su parte, Larry Rubin, presidente de la American Society of México, explicó que la organización promueve activamente el fortalecimiento de la relación bilateral, con la finalidad de que las decisiones de líderes y actores políticos contribuyan al crecimiento de la inversión, así como a la creación de empleos bien remunerados y de calidad.



“Siempre en línea con nuestro carácter de organización no lucrativa, organización sin filiación política, refrendamos nuestro compromiso de colaborar con quienes integren la próxima administración, para impulsar un México más competitivo y fortalecer la importante relación bilateral, ya con dos siglos de existencia”, manifestó.