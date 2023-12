Liberan de prisión a Alfredo Jalifhe, acusado de difamación contra Tatiana Clouthier

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio durante la conferencia matutina de este jueves: “podemos no estar de acuerdo con lo que se expresa, pero debemos de garantizar el derecho a manifestarnos libremente”

El médico, escritor y columnista Alfredo Jalifhe-Rame fue liberado de prisión este jueves por la madrugada, luego de su detención el martes pasado en la Ciudad de México, acusado del delito de difamación y calumnia contra la política Tatiana Clouthier.

La noticia de su liberación fue dada a conocer por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su habitual conferencia matutina, desde donde aprovechó para afirmar que a su gobierno le corresponde garantizar la libre manifestación de las ideas.

“Lo más importante es que se liberó a Jalife. Estuvimos pendientes, hasta en la noche, para que se procurara su libertad. Tiene que ver con un estado, tiene que ver con la fiscalía estatal o procuraduría de Nuevo León, pero tiene que ver también con un derecho constitucional, con el artículo 7º, la libertad de las ideas, y eso también nos atañe”, respondió ante pregunta expresa.

El articulista político fue trasladado a Nuevo León, en donde está radicada la denuncia en su contra, luego de su detención y valoración médica en la Ciudad de México; una vez que fue presentado ante la fiscalía de dicho estado, fue vinculado a proceso.

La misma fiscalía determinó que Jalifhe Rame continúe con su proceso en libertad e impuso una medida cautelar por la que el articulista no podrá acercarse a la denunciante, Tatiana Clouthier.

López Obrador agregó que tiene una gran estima tanto por Jalifhe como por Clouthier: “espero que me comprendan las partes”. Además, afirmó que no debe de limitarse la libertad: “podemos no estar de acuerdo con lo que se expresa, pero debemos de garantizar el derecho a manifestarnos libremente. Eso es lo que puedo decir. Ya pasó, cada quién que haga sus conclusiones”.

“¿Por qué hasta ahora?”

Cuestionada sobre la denuncia presentada por Tatiana Clouthier, la precandidata única de Sigamos Haciendo la Historia, Claudia Sheinbaum, quien nombró recientemente a la exsecretaria de Economía como coordinadora de voceros de su campaña, cuestionó el porqué la detención se hizo un año después de que fue presentada la denuncia.

“En la Ciudad de México y otros estados es un asunto civil, así que no creo que esto sea un asunto de carácter penal, y en todo caso llamaría a todas las entidades de la República a que quitaran eso de los códigos penales y que en todo caso sea un asunto civil; siempre he creído en la libertad de expresión y también en que debe haber opiniones responsables y no difamaciones”, dijo.