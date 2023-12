“Seguiré defendiendo las materias primas de México”: Jalife-Rahme tras detención

El analista político aseguró que se siente más revitalizado y advirtió que no va a claudicar

El analista político Alfredo Jalife-Rahme calificó su detención el pasado 6 de diciembre, de “ilegal y medieval”, luego de la orden de aprehensión en su contra en la que derivó una denuncia por difamación de Tatiana Clouthier.

A través de redes sociales, señaló que durante 32 horas, entre la Ciudad de México y Monterrey, fue privado de su libertad física y de su libertad de comunicación, debido a la denuncia que la exsecretaria de Economía interpuso en noviembre de 2022.

“Me llamó mucho la atención que la parte quejosa haya exigido que ya no aparezca más en las redes sociales”, señaló y aseguró que se siente “más revitalizado, me ha revigorizado, me ha reenergetizado y no voy a claudicar”, indicó en un video.

Asimismo, el también académico advirtió que seguirá defendiendo la soberanía de todas las materias primas de México “como lo hice en su momento con el petróleo”, lo cual, afirmó, le valió la persecución durante todo un sexenio.

En el material agradeció el apoyo de sus seguidores en redes sociales, y en particular cuando salió del Aeropuerto de Monterrey, así como a su llegada a Guadalajara, donde varias personas “se volcaron” a su favor. “Yo creo que después de eso, uno dice: ‘tengo el apoyo del máximo jurado de un país, es la opinión pública’”.

El pasado 6 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la detención de Jalife-Rahme, luego de que fuera denunciado por la exsecretaria de Economía federal, Tatiana Clouthier, por los delitos de difamación y calumnia.

En un breve comunicado, la dependencia aclaró que dicho mandamiento judicial se emitió en Nuevo León, donde presentaron la denuncia: “La participación de nuestra institución fue a solicitud de la Fiscalía de Nuevo León, como parte del protocolo de la colaboración interinstitucional”.

La madrugada del 7 de diciembre, el columnista fue liberado, lo cual confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina, desde donde aprovechó para afirmar que a su gobierno le corresponde garantizar la libre manifestación de las ideas.