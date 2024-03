Sheinbaum pide respeto para el presidente, tras insulto de Milei a AMLO

De gira en Oaxaca, la candidata presidencial indicó que los proyectos de de gobierno en Argentina y México son distintos

La candidata a la Presidencia de la República por la coalición Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, dijo que habla de mantener los programas sociales en caso de ganar en la jornada electoral de 2 de junio, sólo para describir lo que la oposición piensa de ellos y para que la población sepa que no se debe condicionar el voto, porque no se trata de programas asistencialistas, sino de derechos.

“Se ha dicho que se está condicionando los programas sociales a cambio de un voto, no, no somos iguales, porque está en la Constitución, son derechos universales, lo que hay es una distribución del recurso sin intermediarios, le llega directamente a los adultos mayores o a los jóvenes que están inscritos en la educación media superior o a las personas con discapacidad”, señaló en conferencia a pregunta de +Chilango.

Luego de Xóchitl Gálvez externó que pedirá al INE analizar la posibilidad de impedir que Sheinbaum Pardo ya no se refiera a los programas sociales en sus mítines al argumentar coacción del voto, la ex jefa de gobierno subrayó que “lo que nosotros generamos son derechos, no condicionamos absolutamente nada”.

En Puerto Escondido, Oaxaca, agregó que “no son programas asistencialistas, no, son derechos del pueblo de México, y por eso son proyectos de nación distintos”.

En tanto, este diario también la cuestionó respecto de si la candidata opositora, quien primero dijo que de ganar la Presidencia, quien no fuera atendida por el IMSS o ISSSTE lo haría un particular, pero cuando Claudia Sheinbaum anunció que detallaría el eje República Sana, Gálvez Ruiz cambió su narrativa y propuso la construcción de unidades médicas.

“Los programas de salud corresponden al proyecto de nación que representamos, en un caso tiene que ver con la privatización que además no funciona, se ha hecho en otros lugares, que además es lo que se trató de hacer con la educación, que es el bono educativo donde le dan un recurso a las personas y deciden a qué escuela van, se trató de impulsar en Estados Unidos y fue un fracaso, y en este caso lo que se buscan son recursos públicos que se vayan a las entidades privadas”, apuntó.

Aseveró que “el Seguro Popular tuvo una problemática enorme asociada a la corrupción”, sobre todo en el costo de los medicamentos, hasta 10 veces más caros en algunas entidades, lo que atribuyó a la distribución del presupuesto a las entidades sin un programa de salud integral.

Por ello, la abanderada planteó el fortalecimiento del IMSS, ISSSTE y el IMSS-Bienestar para generar los mejores servicios de salud, desde la atención primaria hasta la terciaria y la prevención.

Argentina y México tienen proyectos distintos

Sheinbaum Pardo externó su posición respecto al insulto del presidente de Argentina, Javier Milei, contra su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador: “nosotros pedimos que haya respeto para el presidente, pero lo que está en el fondo son los proyectos, por eso es lo que hay que reivindicar más allá de cualquier cosa. Ellos consideran un proyecto y nosotros consideramos otro proyecto y tiene que haber respeto.

“Él no considera que el Estado debe regir el desarrollo de la economía, ni a la educación, que la salud sean un derecho, él considera que el espacio de libertad es el mercado y nosotros decimos que cómo va a ser el espacio de libertad el mercado cuando tienes salarios que no te alcanzan para vivir, ese no es un espacio de libertad… allá se está desarrollando un proyecto y acá se está desarrollando otro”, afirmó.

Durante el par de asambleas en Puerto Escondido y Huatulco, Claudia Sheinbaum, reiteró que no condicionará los programas sociales, además llamó a cada simpatizante a convencer a otras 10 personas de votar el próximo 2 de junio.