CDMX: la ciudad que lo tiene todo

Por Jorge Gaviño*

Hace poco se llevaron a cabo en la Ciudad de México varios eventos culturales entre los que se encuentran la clase masiva de ballet en el Zócalo, impartida por la destacada bailarina Elisa Carrillo. Una noche antes, en el mismo lugar, estuvo Julieta Venegas junto con más de 80 mil asistentes que se dieron cita para cantar con ella algunos de sus éxitos: “Limón y sal”, “Eres para mí”, “Algo está cambiando”, entre otros.

Días antes, en el Monumento a la Revolución, cientos de personas acudieron a tomar una siesta. Esta actividad formó parte de otras más que se llevaron a cabo con motivo del Día Mundial del Sueño. En los últimos meses han llegado cientos de extranjeros, quienes han elegido a nuestra ciudad por sus actividades culturales, los museos, el ambiente, la música, la gastronomía y el folclore, entre otras cosas. Bien dicen algunos que es la ciudad que lo tiene todo y esto es motivo para sentirnos orgullosos como capitalinos.

Por sí misma, la CDMX es la séptima economía de Latinoamérica; es más grande que la de Perú y Ecuador. Y aunque haya tiempo para tomar siestas, no hay duda de que esta metrópoli seguirá creciendo, volviéndose cada día más diversa y enigmática. El poeta Antonio Gala, durante una entrevista con el periodista Jesús Quintero, dijo que lo más inteligente que se puede hacer en la vida es irse a “vivir al campo, en el mejor de los sentidos.

Salir de esa extraña y monótona esclavitud de cada día, darle a cada día su propio afán, su propio gozo, su propio color, su aroma, porque una inteligencia que no nos ayude a vivir no la quiero, no me sirve para nada”.

No obstante, para alcanzar la plenitud que comenta el escritor hay que ser inteligentes, y que cada día sea dominado por el asombro y la poesía: no es necesario abandonar la ciudad para dar con la plenitud que menciona el poeta. Quienes vivimos en la CDMX sabemos que todo está por acontecer y suceder. Celebro que exista diversidad en la oferta cultural y sobre todo, que haya quienes disfruten de ella.

*Es diputado local por la Ciudad de México. Extitular de la STC Metro. Tiene maestría en Derecho Ambiental y doctorado en Ciencias Ambientales, ambos por la Universidad de Alicante, España