Que los demás cuenten tu historia 

La mejor manera de comunicar tu historia y tu marca es lograr que los demás lo hagan. ¿Cómo enamorar de tal forma a tus stakeholders para convertirlos en promotores de tu empresa? Aprende de la experiencia de Barrinolas y Mondelez Snacking México.

El sabor de las galletas que la abuela llevaba cada Navidad fue su primera inspiración. La receta no le salió muy bien a Diego y le quedaron una especie de barritas.

Con ese incipiente producto mínimo viable comenzó todo. Eran cuatro chavos que estudiaban en la universidad y querían emprender, así que juntaron 10,000 pesos, 2,500 cada uno, para arrancar. Compraron un costal de avena, una selladora de pedal y un horno para la producción.

“Con mucha ingenuidad y con ganas de salir adelante empezamos a venderlas en la escuela y en cremerías hace 12 años”, cuenta Diego Reyes, uno de los fundadores de Barrinolas.

Los primeros 10 años de la empresa no tuvieron ninguna ganancia porque todo lo reinvertían en el negocio, pero hoy ya venden en Nutrisa, Sam’s, Walmart, Oxxo, 7-Eleven, Farmacias del Ahorro, Benavides, Soriana y muchos puntos de venta más.

“Obviamente recibimos muchos ‘nos’ en el proceso y los seguimos recibiendo; hay cadenas que seguimos tocando la puerta y no logramos abrirla, y es parte de esa resiliencia de seguir yendo”, dice Diego.

Además de su historia de esfuerzo, a estos emprendedores los distingue que, desde que nació su empresa, se han enfocado en procesos sustentables y en generar un impacto social. Hacen donativos a bancos de alimentos, usan energía solar y priorizan el trabajo de mujeres cabeza de familias.

Diego y sus amigos siguen con el sueño de llevar sus productos a más lugares e, incluso, crecer su oferta, pues están por lanzar su primer cereal con 17 gramos de proteínas y sin azúcar.

“Hoy empezamos a poner un piecito en Estados Unidos. En esa primera expo que me tocó ir, me sentí como mi yo de hace 12 años, con mi cajita de barritas pidiendo opiniones y todos me decían que no, que no me iba a pegar”, dice.

En esta etapa de expansión, dice, su reto es de comunicación y marketing, pues compiten en los anaqueles con cientos de marcas y tienen muy pocos recursos para publicidad.

“Yo trato de hacer siempre el producto con la mejor calidad, mejor nutrimentalmente, aunque yo llevo menos margen, quizá, porque estoy metiéndole mejores productos, ¿cómo comunico eso?”, se cuestiona Diego.

Propósito y constancia

El reto de Diego se parece al de muchas pequeñas y medianas empresas, pues su producto compite con marcas globales que tienen millones de dólares de presupuesto para publicidad.

Sin embargo, en un mundo saturado por mensajes de todo tipo, las empresas pequeñas y startups sí pueden desarrollar herramientas que los conecten con sus consumidores, dice Santiago Aguilera, director de Asuntos Externos y Corporativos de Mondelez Snacking México.

Ante el reto de comunicación y marketing de Barrinolas y de muchas pymes y startups, Santiago comparte algunas ideas para conectar y enamorar a tus audiencias e, incluso, lograr que tus stakeholders hablen bien de ti:

Cuenta tu historia de esfuerzo y trabajo Comunica siempre tu propósito con claridad Pon al consumidor siempre al centro de todas tus decisiones La constancia y la coherencia en tu comunicación son claves Cuéntales a tus clientes de tu compromiso social y ambiental Crea una reputación a base de confianza en lo que haces y cómo lo haces

Santiago asegura que “la gente no busca sólo el producto, busca la confianza que ese producto le genera, busca la historia que está detrás de ese producto y, sobre todo, la conexión que genera con su vida y con su entorno”.

——–

Texto por Genaro Mejía es periodista de negocios, mentor, consultor y speaker. LinkedIn Top Voices Latam 2019 y fundador de BAR EMPRENDE.