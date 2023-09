CUIDA TU BUEN CORAZÓN DE LOS MALOS HÁBITOS

.

Si proteges a tu corazón del mal de amores, ¿por qué no cuidarlo de lo que verdaderamente hace daño? La enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en México y, con el Día Mundial del Corazón a conmemorarse mañana, más vale tomar medidas

POR: XALLY MIRANDA

Cuando se trata de proteger al corazón, podríamos pensar en alejarnos de un mal de amores. Sin embargo, así como buscamos evitar una relación tóxica para que no nos “duela”, también deberíamos cuidar al verdadero corazón de lo que sí podría hasta costarnos la vida.

Desgraciadamente, la principal causa de muerte en México son las enfermedades del corazón. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró 200 mil 535 fallecidos por este motivo en 2022, principalmente de edades desde los 65 años en adelante. .

Y si bien un problema del corazón puede tener un origen hereditario o congénito, en nuestro país son los malos hábitos lo que nos llevan principalmente a este número.

“Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en el mundo y tienen una alta incidencia, es decir, cada año se agregan muchos pacientes tanto en los países desarrollados como en los países emergentes o en vías de desarrollo.

En México, desde luego, no es la excepción, siguen estando en primer lugar y la razón es que la población adopta estilos de vida no cardiosaludables”, comenta el doctor Enrique López Mora, vicepresidente y tesorero de la Fundación Mexicana del Corazón.

Hay cientos de enfermedades del corazón pero el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo y una alimentación inadecuada, además de las enfermedades crónicas, son los que las propician. El mayor padecimiento que afecta a los mexicanos es la cardiopatía isquémica que, según el INEGI, abarcó el 76.4% de las muertes ya mencionadas.

De acuerdo con el especialista, la cardiopatía isquémica ocasiona que se bloqueen las arterias del corazón (llamadas coronarias) con placas de colesterol; su máxima expresión se da cuando se obstruyen al 100%, lo que genera un síndrome coronario agudo o, como se conoce comúnmente, un infarto.

A los malos hábitos debemos sumar la falta de atención a nuestra salud, es decir, no tener la costumbre de revisar los niveles de colesterol y triglicéridos (lípidos), además de tener un bajo control sobre las enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes mellitus.

“Hay algunos factores que no se pueden evitar, por ejemplo, el género masculino tiene una mayor propensión a tener enfermedades cardiovasculares, pero sí podemos abandonar el hábito tabáquico, iniciar un régimen de ejercicio adecuado y sistemático, mejorar la alimentación para evitar grasas saturadas, la azúcar refinada o las sales en exceso, y controlar otras enfermedades que predisponen o favorecen las enfermedades cardiovasculares. Es decir, aunque no me duela, tengo que revisarme periódicamente con el médico por lo menos una vez al año si no tengo un diagnóstico establecido”, apunta López Mora.

SEÑALES DE ADVERTENCIA

El dolor en el pecho (ya sea en el centro o en la parte izquierda del tórax) pero también en el brazo izquierdo, en la base del cuello y en la mandíbula en conjunto alertan de que algo no anda bien con el corazón.

Otras molestias que se pueden percibir son una sensación de estrangulamiento, la falta de aire, sudoración excesiva y deseos de orinar o de evacuar el intestino.

“Si una persona tiene este tipo de dolor, si se prolonga más de 15 minutos, debe de acudir a un médico o a un servicio de urgencias y ser valorado preferentemente por un cardiólogo”, advierte el médico.

Otros síntomas que indican problemas son la retención de líquidos, que se ve habitualmente en los miembros inferiores y a veces también en el abdomen, así como las palpitaciones aceleradas o muy lentas.

Asimismo, las personas que se desmayan deben ser revisadas. Cada caso es personal por factores como la edad o el estado de salud, por lo cual sólo un doctor puede diagnosticar y recomendar la mejor dieta o ejercicio a seguir.

AYUDA PARA TU SALUD

La Fundación Mexicana del Corazón nació hace más de 20 años con el propósito de brindar educación sobre la salud cardiovascular para pacientes cardiópatas y su familia a través de expertos en el tema.

Ofrece información debidamente documentada y algunos servicios, por ejemplo, actualmente atienden a niños con cardiopatías congénitas que requieren cirugía para darles diagnóstico y tratamiento.

Además, este sábado se realizará la II Feria de la Salud Cardiovascular en la explanada del Monumento a la Revolución, de 9:00 a 12:00, con pruebas gratuitas de colesterol, glucosa, medición de presión arterial, electrocardiogramas y más. Síguelos en Facebook, Instagram (@fundacioncoramexico) y Twitter (@FundadelCorazon).