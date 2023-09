Delicias en la ciudad para saborear con palillos

.

La comida oriental es más que sushi, tiene ingredientes que sorprenden al paladar mientras se llevan bien con conceptos urbanos. ¿Listo para probar?

Por Liz Basaldúa*

Señora Tanaka

La fusión de la comida asiática con el rock crea una propuesta vanguardista que trae a la mesa una experiencia culinaria única. Los elementos arquitectónicos combinan con la colección de vinilos. La aventura del paladar es enorme con tataki de filete, atún, bibimbap de wagyu, robalo caramelo, huachinango tempura y kobe japonés. Además, encontrarás una mixología exquisita en la que destacan el Jalaberry Strawpeño, Say, Say, Say y el Gin & Roses. El concepto nació en el norte, pero llegó al centro del país con un estilo jovial y una carta extensa de carnes.

Dónde: Masaryk 169, col. Polanco

Horario: lun a mié, 13:00 a 1:00; jue a sáb, 13:00 a 2:00; dom, 13:00 a 23:00

Gasto promedio: $1,200

Koku

Un lugar con comida única y postres deliciosos. Desde que llegas, los chefs te reciben con un saludo japonés y sientes que te sumerges en el universo nipón en segundos. La sucursal de Lerma tiene en su terraza un mural que te encantará, mientras que la de la Condesa (Iztaccihuatl 54) conserva un estilo más minimalista. No te puedes perder las gyozas al coco curry o el harumaki (un rollo frito de fideo harusame con vegetales, aceite de ajonjolí, soya y salsa de ostión). Sobre todo, pide un magurodon (atún aleta azul, arroz, aguacate, tsuma, negi, ajonjolí y nori con un helado de frijol rojo).

Dónde: Río Lerma 94 C, col. Cuauhtémoc

Horario: todos los días, 11:30 a 23:45

Gasto promedio: $1,000

Lazy Susan

Música tranquila, cocina abierta, atención de lujo y tú desde la barra degustando un sake tradicional japonés. Un lugar original y auténtico que desde su menú experimenta con su concepto de comida chuka, cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIX. Te recomendamos el Pai Low: láminas de pepino y papada de cerdo bañados en soya preparada, aceite rayu y poro. O bien, prueba el Ban Ban Ji: pollo a cocción lenta, medusa encurtida, pepino, zanahoria y jitomate bañado en una pasta de ajonjolí con aceite rayu. Por cierto, es de los pocos lugares en la ciudad donde puedes probar la medusa.

Dónde: Río Pánuco 132, col. Cuauhtémoc

Horario: mar a sáb, 13:00 a 23:00; dom, 13:00 a 20:00

Gasto promedio: $1,000

*Texto adaptado para Máspormás