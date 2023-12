Precampañas electorales y firmas para candidaturas sin partido

Tanto las personas aspirantes de los partidos políticos como quienes aspiran a una candidatura sin partido, no deberán incurrir en actos de calumnia electoral o de violencia política de género

por Mauricio Huesca Rodríguez*

El periodo de precampañas para las personas aspirantes a la candidatura sin partido a la Jefatura de Gobierno se desarrolla desde el 5 de noviembre y hasta el 3 de enero. Por su parte, el de las personas aspirantes a las candidaturas a Diputaciones y Alcaldías inició el 25 de noviembre y concluirá el 3 de enero, misma fecha en la que tendrá fin la captación de firmas de apoyo ciudadano para quienes aspiran a una candidatura sin partido.

Las precampañas son el periodo en el que los partidos políticos realizan sus procesos internos de selección para definir las candidaturas que registrarán en la contienda electoral. Los actos de precampaña y la propaganda que se utilicen deberán estar dirigidos a personas militantes y simpatizantes de su partido, y podrán llevarlas a cabo quienes aspiren a las candidaturas para el referido cargo.

Tanto las personas aspirantes de los partidos políticos como quienes aspiran a una candidatura sin partido, no deberán incurrir en actos de calumnia electoral o de violencia política de género; no podrán solicitar o recibir recursos (en dinero o especie) de personas no autorizadas por la normativa electoral, ni hacer uso de la infraestructura pública, además que deberán presentar su informe de gastos.

Para realizar la recolección de firmas, los aspirantes cuentan con una aplicación móvil que permite recabar la información de la ciudadanía que apoya una candidatura, sin la utilización de papel para la impresión de cédulas de respaldo.

Vencido el plazo previsto para la entrega de las firmas, se verifica que se haya reunido el porcentaje y dispersión de esas, constatando que los ciudadanos aparezcan en la Lista Nominal correspondiente. A más tardar una semana antes del registro, el IECM emitirá el dictamen correspondiente. Cabe señalar finalmente que para la CDMX tenemos el registro de cuatro candidaturas sin partido para la Jefatura de Gobierno, tres para las alcaldías de Iztacalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, así como cinco para Diputaciones.

*es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Ciudad de México, institución en la que también obtuvo un grado de maestro en Derecho Internacional. Desde septiembre de 2017 es Consejero Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).