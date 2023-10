Eli Roth visitará CDMX como parte del Mórbido Film Fest

Mórbido Film Fest se llevará a cabo en la Ciudad de México (CDMX) del 1 de octubre al 12 de noviembre de 2023

La edición número 16 de Mórbido Film Fest traerá como plato principal el estreno mundial de la nueva película de Eli Roth, Thanksgiving (aquí llamada Viernes negro), que tendrá una única función el 4 de noviembre en Cinépolis Diana, con todo y un Q&A.

Roth ha destacado en el terror como director, guionista y productor de cintas como Cabin Fever y Hostel. Aunque también cuenta con créditos como actor y ha formado parte de proyectos inscritos en otros géneros como The House with a Clock in Its Walls.

Otro gran invitado de esta ocasión es el actor de carácter Ted Raimi, quien protagoniza la película Failure!, de Alex Kahuam. A él se suman en la lista de honor LG White, Gigi Saul Guerrero, Alex Kahuam, Luis Javier Henaine, Leopoldo Laborde, Alex Argüelles, José Sierra, Lex Ortega, Ramon Medina, Tim Luna, Sid Galvan, David Cordoba y Ana Victoria Mendez.

Mórbido Film Fest se llevará a cabo en la Ciudad de México (CDMX) del 1 de octubre al 12 de noviembre de 2023, con sedes como Cinépolis Diana, Cinemanía, Cine Tonalá, Centro de Cultura Digital y la Red de FAROS. Su selección abarca 68 cortometrajes y 46 Largometrajes provenientes de 16 países.

Con filmes de estreno nacionales y latinoamericanos, además de ofrecer únicamente 120 boletos por función, habrá tanto terror moderno como clásicos, más centrados esta vez en el vampirismo.

Además, los peques podrán disfrutar del cine de género con El Morbito, programa dirigido a infantes, en el cual destaca la película Mi maestra se comió a mi amigo, de José Sierra, por sus referencias al cine mexicano de horror (incluso aparece la muñeca de Vacaciones de terror).