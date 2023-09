A través de las redes sociales, convocan a los asistentes llevar guantes blancos para realizar un homenaje a Andrew Fletcher, quien falleció en mayo de 2022

Depeche Mode regresa a México después de una larga espera de cinco años, la gira mundial “Memento Mori” de la icónica banda británica, liderada por el Dave Gahan, ha recorrido Norteamérica y Europa desde marzo. Ahora, llegarán al Foro Sol en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, con tres esperados conciertos programados para los días 21, 23 y 25 de septiembre.

Los boletos para las presentaciones se agotaron en cuestión de minutos desde que salieron a la venta a principios de año, lo que los fans demostraron el amor que tienen por la banda. La última vez que la banda visitó México fue en 2018, durante su gira “Global Spirit”, lo que hace que esta nueva visita sea aún más especial.

A medida que el otoño se acerca, el ambiente musical se vuelve más oscuro y profundo, en línea con el estilo característico de la banda. En las redes sociales, circulan videos de la llegada de la banda británica al país, aumentando la anticipación entre los seguidores.

¿Qué canciones se esperan que toquen durante los tres conciertos?

El setlist esperado para los conciertos en CDMX incluye una selección de éxitos icónicos como: “Enjoy the Silence”, “Personal Jesus”, “Walking In My Shoes” y “Never Let Me Down Again”. Aunque se espera que sigan esta lista de canciones, siempre existe la esperanza de que la banda sorprenda a sus fans con algunas gemas olvidadas de su vasto catálogo.

Además de disfrutar de la música de Depeche Mode, los fans mexicanos han organizado un conmovedor homenaje para honrar la memoria del tecladista Andrew Fletcher, quien lamentablemente falleció en mayo de 2022. Los asistentes llevarán guantes blancos, papel celofán naranja, máscaras de Catrina o Catrín, y una foto del tecladista para participar en diferentes dinámicas durante el concierto.

La seguridad es una prioridad en el evento, y los organizadores han compartido una lista de objetos permitidos para ingresar al concierto. Se requiere que las bolsas de los asistentes sean de material transparente, como plástico, vinilo o PVC, con medidas especiales para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

En resumen, la expectación por la llegada de Depeche Mode a México es palpable, y los fans están listos para una experiencia musical única que honrará a la banda y a su miembro perdido. La Ciudad de México se prepara para sumergirse en el oscuro y cautivador mundo de Depeche Mode durante tres noches memorables en el Foro Sol.

TE RECOMENDAMOS: ERUM simula situación de desastre en un edificio de la CDMX