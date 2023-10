Gobierno de la CDMX realiza preparativos ante lluvias

Fotografía: cortesía

El jefe de Gobierno, Martí Batres, confirmó que distintas instancias de su administración ya están trabajando de manera preventiva ante la temporada de lluvias, para evitar que la población padezca lo menos posible de inundaciones.

Además, dijo que se busca estimular a los capitalinos a no tirar basura, pues es uno de los elementos por lo que el agua no circula como debe ser. “Hacemos un llamado a la ciudadanía para que nos ayude a no tirar basura en las calles, ya que ésta causa el 60% de los encharcamientos; les pedimos su colaboración, porque empieza a amontonarse en las entradas de los drenajes, de las coladeras”, explicó.

Igualmente, expuso que las alcaldías deben atender las vialidades secundarias. Tienen, dijo, obligaciones para el desazolve correspondiente y, por lo tanto, va a ser muy importante la labor complementaria que realicen.

“Aquí las alcaldías también tienen responsabilidades, obligaciones para el desarrollo correspondiente; por lo tanto, va a ser muy importante la labor complementaria que realicen para el desarrollo de las vialidades secundarias y de las calles interiores de las colonias y barrios, de tal forma que evitemos también estos absorbes y encharcamientos con un trabajo coordinado y de colaboración”.

Finalmente, señaló que en la temporada de lluvias se contará con un puesto de mando desde el C5 donde el Sistema de Aguas, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estarán pendientes de cualquier situación.

Infórmate al momento en nuestras redes sociales como Máspormás y conoce más del día a día de la agenda pública.