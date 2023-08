Precios, zona y más aquí te decimos cómo obtener el link de preventa exclusiva

Tras el anuncio del regreso a la Ciudad de México de Paul McCartney, que tendrá lugar el 14 de noviembre en el Foro Sol, será parte de su gira mundial, el GOT BACK Tour, la cual ha recibido buenas críticas en los países que ha visitado. El espectáculo promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año.

Asimismo, se anunció la preventa para adquirir entradas al espectáculo desde otro panorama. Esta preventa ofrece la oportunidad perfecta para asegurar asientos privilegiados y disfrutar de la experiencia de presenciar una leyenda musical en vivo en el escenario.

Podemos llegar a la CDMX 🇲🇽

The Got BACK tour llegará este 14 de Febrero de 2023 a la CDMX. Para más información: https://t.co/9grQxd0kzh pic.twitter.com/zcmfst5mhd — PaulMcCartneyEs (@PaulMcCartneyEs) August 23, 2023

Cómo acceder a la preventa



La preventa comenzó la mañana de este martes y se anticipó un acceso para ser los primeros en comprarlos antes de la venta general. Esto brinda una oportunidad única de adquirir los mejores asientos, aquellos con visibilidad óptima en el escenario o proximidad al propio Sir McCartney.

La boletera puso a disposición de los fans y personas interesadas un enlace de registro. Este registro generó el envío de un código especial vía correo electrónico, otorgando acceso a la venta de entradas, es decir, algo similar a la venta de boletos de Taylor Swift.

Cabe señalar que el código no es único ni personalizado por usuario. Se trata de un código general que circula en las redes sociales desde hace días, siendo compartido por todos aquellos que recibieron el mencionado correo electrónico.

El código para acceder a la preventa de fans es: GOTBACKTOMEX.

Para participar, simplemente visite Ticketmaster, seleccione el tipo de boleto deseado, ingrese el código para desbloquear la oferta y continúe con el proceso de pago.

¿Cuáles son los precios de las entradas al concierto?

A continuación, aquí te compartimos los costos de diferentes zonas del Got Back Tour 2023:



DIAMANTE: 13 mil 680 pesos mexicanos

PLATINO: 7 mil896 pesos mexicanos

ORO: 6 mil 696 pesos mexicanos

ROSA: 6 mi l096 pesos mexicanos

MORADO: 5 mil 376 pesos mexicanos

AZUL: 4 mil 656 pesos mexicanos

GENERAL B: 1 mil 416 pesos mexicanos

VERDE A: 3 mil 696 pesos mexicanos

NARANJA A: 2 mil 976 pesos mexicanos

VERDE B: 2 mil 376 pesos mexicanos

NARANJA B: 1 mil 896 pesos mexicanos

VERDE C: 1 mil 176 pesos mexicanos

NARANJA C: 816 pesos mexicanos*

*Todos los precios listados ya incluyen el cargo por servicio de Ticketmaster, la plataforma online a través de la cual se venderán las entradas.

