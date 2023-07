Joven estudiante de México desaparece sin dejar rastro

Fotografía cortesía





Incógnitas rodean la desaparición de María Fernanda Sánchez Castañeda, una estudiante de posgrado de 24 años originaria de México, quien fue vista por última vez cuando salió de su departamento en Berlín, Alemania, hace cinco días. Ante esta preocupante situación, el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, ha señalado que no se descarta la posibilidad de un caso de desaparición forzada.

Los protocolos de protección consular han sido activados y se ha emitido una ficha de búsqueda, sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido más información sobre el paradero de la joven mexicana. El embajador Quiroga ha explicado que se mantienen abiertos varios escenarios posibles, como víctima de desaparición forzada o como desaparición no forzada.

Una de las incógnitas que rodea el caso es que María Fernanda aparentemente se fue de su departamento dejando atrás su teléfono y computadora. Esta situación no encaja perfectamente en ninguno de los escenarios planteados hasta ahora. Por ello, la policía de Berlín ha ampliado las líneas de investigación, considerando la posibilidad de una desaparición forzada y extendiendo la búsqueda a nivel europeo.

En cuanto al señalamiento sobre la situación psicológica excepcional de la joven, el embajador ha expresado que no se debe desviar la atención de la posibilidad de una sustracción no voluntaria. Es común que los migrantes cuiden su salud mental y busquen ayuda para estabilizarla, por lo que esa circunstancia no debería ser determinante para el caso.

María Fernanda Sánchez Castañeda es una talentosa joven egresada del Tecnológico de Monterrey, con estudios en diseño, instructora de yoga y cantante para la banda Maffanatics, según revela su perfil de Instagram.

La comunidad mexicana en Alemania y en el mundo entero se mantiene en vilo, esperando noticias que aclaren la situación de esta joven estudiante desaparecida en Berlín, mientras las autoridades continúan con su investigación para encontrar respuestas a este misterioso caso.

