La Diaria: las noticias que debes saber sobre la CDMX

ÉXITO DE “BIENESTAR ANIMAL”

Con gran éxito se llevó a cabo la jornada de “Bienestar Animal”, en el marco del Día Internacional del Perro que realizó la Agencia de Atención Animal de la SEDEMA en sus instalaciones, al aplicar 78 desparasitaciones, 117 revisiones veterinarias, 60 vacunas antirrábicas y 66 múltiples, así como 14 profilaxis dental y 15 asesorías nutricionales. Además, 32 animales de compañía fueron dados de alta en el Registro Único de Animales de Compañía.

El evento, contó con el apoyo del Consejo Ciudadano para la Justicia y Seguridad de la Ciudad, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la empresa veterinaria Can Can y la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados en Etología Clínica (AMMVEETO) que, junto con el equipo de médicos veterinarios de la agencia, ofrecieron servicios que aportaron a la salud emocional y física de los perros, así como la oportunidad de que tutores interactuaran sanamente, en un espacio adecuado.

“Las pláticas sobre bienestar animal y talleres que se impartieron durante ese día, así como las actividades lúdicas, interactivas y de difusión permitieron un ambiente de sana diversión, armonía y aprendizaje de lo que significa y representa tutelar a un animal de compañía. El principal objetivo de esta jornada de ‘Bienestar Animal’ fue congregar a una comunidad de profesionales comprometidos con el cuidado y atención de los animales de compañía, que atiende las demandas y necesidades de tutores, de perros y gatos, principalmente”, manifestó la SEDEMA.

Finalmente, refirió que la Secretaría del Medio Ambiente refrenda su compromiso con la ciudadanía para garantizar su derecho a un medio ambiente sano y, a través de la Agencia de Atención Animal, continuará trabajando por el bienestar de los animales de compañía que habitan en la Ciudad de México.

DISMINUYEN FEMINICIDIOS

En la presentación del Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres y Primer Aniversario de la Línea SOS Mujeres *765, el jefe de Gobierno, Martí Batres dijo se preparó una fuerte campaña contra la violación, “en la que decimos las mujeres son amigas, compañeras, esposas, hermanas, hijas, no son tuyas, no son de tu propiedad, las mujeres no se agreden, se cuidan, y también diremos sólo si es sí, sólo cuando se dice sí, es que sí, paremos la violencia y contribuyamos la igualdad”.

Acotó que “nuestro gobierno ha enfatizado la necesaria formación de la mujeres de la ciudad para el conocimiento y ejercicio y reclamo de sus derechos pero también es necesario lograr educar a los hombres para que sean hombres y no machos. Es nuestro deber educar a las nuevas y viejas generaciones, en una idea sencilla pero profunda: Las mujeres no son propiedad de los hombres, no son propiedad de nadie, no son objetos, son libres y tienen derecho a vestir como quieran, a pasear a la hora que quieran, a platicar y reunirse con quien quieran y a crear la vida como quieran”.

En tanto, la Fiscal General de la capital, Ernestina Godoy, aseguró que los feminicidios disminuyeron 26% entre 2020 y 2023, pasaron de 43 a 32, con 29 detenidos y judicializados, además, hay un aumento del 113% en agresores ante los jueces.

“Es preciso recordar que antes de 2018 se estableció como una política institucional ocultar los feminicidios reclasificarlos o culpar a las mujeres de su propia muerte, hoy con toda transparencia toda muerte violenta de alguna mujer se investiga bajo el protocolo de feminicidio lo que nos ha permitido disminuir la impunidad y la reducción de este atroz delito, porque cuando la autoridad se preocupa más por la estadística que por las víctimas se corrompe la justicia, se invita a la repetición y se otorga carta de impunidad a los criminales. Reconocer el delito, investigarlo adecuadamente, recabar pruebas científicas, detener a los responsables, y sustentar la acusación ante los jueces, ese es el modelo que hemos implementado en la Fiscalía, por lo que el mensaje que queremos transmitir con ello es muy claro: ninguna, ninguna muerte violenta de una mujer quedará sin castigo, no habrá lugar en el mundo para que se esconda quien le quite la vida a una mujer”.

En su oportunidad, la titular de las Mujeres, Ingrid Gómez, apuntó que del 25 de julio de 2022 que se lanzó la línea *765 se han atendido 89 mil 389 llamadas de las cuales 76 mil 257 constituyen emergencia porque implicaron el despacho de una unidad de policía o de una unidad médica con paramédicos; 13 mil 132 llamadas fueron de orientación y se atienden y seccionan a los servicios o programas del Gobierno de la ciudad a través del sistema LOCATEL.

“En promedio, recibimos al mes 8 mil 017 llamadas. En ese año se han generado 55 mil 703 acciones subsecuentes, es decir, canalizaciones a las LUNAS, a los Centros de Justicia para Mujeres o al Consejo Ciudadano. Se han abierto 3 mil 285 carpetas de investigación y se han hecho 3 mil 592 detenciones de los cuales en 119 casos las personas agresoras tenían un arma, lo cual ha resultado en una disminución del riesgo para las víctimas porque se neutralizaron potenciales agresiones armadas. Adicionalmente, a través del sistema LOCATEL, llevamos a cabo llamadas de seguimiento sobre todo para conocer si no hay nuevos hechos o la violencia escaló y si la atención que se brindó fue la que las mujeres esperaban, se han llevado a cabo 37 mil llamadas de este tipo”, acotó.

HISTÓRICA PARTICIPACIÓN

Como “histórico” calificó el presidente de la Asociación de Atletismo de la Ciudad de México, Francisco Silva, el que la capital del país se colocara en el segundo puesto del medallero general del Campeonato Nacional de Atletismo de 1a Fuerza, sólo por detrás de Nuevo León, y superó a Baja California, Sinaloa y Guanajuato, que completan los primeros cinco puestos y en el que los deportistas subieron en 15 ocasiones al podio.

“En los últimos años, los corredores de la Ciudad de México no habían tenido resultados tan buenos en un Campeonato Nacional de Primera Fuerza, lo cual indica que los corredores jóvenes empiezan a evolucionar de manera satisfactoria”, dijo Silva.

Destacó que dos atletas mexicoamericanos compitieron en representación de la Ciudad de México, tal fue el caso de Ryan Adams que ganó las medallas de oro en 1,500 y 800 metros, así como Eduardo Herrera que obtuvo bronces en 5,000 y 1,500 metros.

Este certamen se llevó a cabo en la Unidad Deportiva “Mario Vázquez Raña” en la capital poblana durante tres días, los atletas capitalinos tuvieron una destacada participación con una cosecha de 15 medallas, siete de oro, dos de plata y seis preseas de bronce.

Las medallas de plata estuvieron a cargo de Andrea Velasco (salto con garrocha) y Alejandra Ortega (10,000 metros caminata); los bronces fueron de Mónica Ríos (400 metros), Eduardo Herrera (5,000 y 1,500 metros), Rogelio Gómez (salto con garrocha), Iván Escoto (decatlón) y Rebeca León (salto con garrocha).

Entre las participaciones destacadas se encuentra la de la atleta Samantha Amador, quien logró dos oros, en los 400 metros con vallas con una marca de 58.71 segundos y en 4×400 metros relevo. El mexicoamericano, Ryan Adams también sumó dos oros a la cuenta de la Ciudad de México en 800 y 1,500 metros de carrera con tiempos de 1:53.97 minutos y 3:45.01, respectivamente. En la misma disciplina pero en los 10,000 metros carrera destacó el oro de Adela Honorato con tiempo de 34:21.06 minutos, deportista de solo 18 años, quien apenas el domingo 16 de julio se llevó el primer lugar en el Medio Maratón de la CDMX 2023. Mientras que Alisandra Negrete también se colgó la presea dorada en salto con garrocha con una marca de 4 metros; la capital sumó otro oro en 4×400 metros relevo mixto.

Cabe resaltar que la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo informará en los próximos días la lista de seleccionados nacionales que clasificaron a los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile, 2023.

TOLERANCIA CERO EN LA SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que tras que una ciudadana denunciara a una policía auxiliar con aliento alcohólico y salir positiva en la prueba de aire expirado, fue separado de su cargo y se inició la carpeta de investigación administrativa interna por parte de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC.

“En relación con un video que circula en redes sociales, en el que una ciudadana refiere que una mujer policía se encuentra posiblemente alcoholizada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que los hechos ocurrieron el pasado 22 de julio cuando personal de la Policía Auxiliar realizaba sus funciones de prevención y vigilancia en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, y una mujer policía detuvo la marcha de un vehículo color vino. Cuando la uniformada se aproximó a la ventanilla, la conductora le cuestionó el motivo de la detención, así como el probable aliento alcohólico que percibía, por lo que realizó una llamada a la Dirección General de Asuntos Internos”, relató la dependencia.

Agregó que en atención a la denuncia y de acuerdo con los protocolos de actuación policial, al punto acudió una célula del programa Conduce Sin Alcohol para realizar la prueba de aire expirado, la cual arrojó resultado positivo.

“Por lo anterior, la oficial fue presentada ante personal de Inspección Policial de la Policía Auxiliar para rendir su declaración y, en tanto se realizan las investigaciones del caso, fue separada del cargo. Además, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC también inició la carpeta de investigación administrativa interna. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de no tolerar conductas contrarias a los valores y principios que rigen a esta Institución y todo acto que dañe a la ciudadanía o fuera de la ley será investigado y sancionado”, concluyó.

