La Secretaría de Salud de la CDMX asegura abasto de medicamentos

La titular de SEDESA, Oliva López Arellano, dijo que el 95% de recetas en la CDMX se surten completas porque ése es el derecho a la salud que tienen los ciudadanos.En siete meses la SEDESA tiene el 92% de abasto en medicamentos y 94% en curación.

En 2010, la doctora Oliva López Arellano, actual secretaria de Salud de la Ciudad de México, participó en la investigación “Organización del abasto de medicamentos en los servicios estatales de salud. Potenciales consecuencias de la mezcla público-privada”, en la que se demostró que el abasto de medicamentos tenía problemas no sólo de coordinación sino “de franco sobreprecio, corrupción, mercantilización y de no acreditar al medicamento como un insumo para garantizar la salud sino como una mercancía”.

Con este hecho, al asumir la titularidad de la SEDESA en diciembre de 2018, se dio a la tarea de revisar la institución y se encontró situaciones bastante irregulares en todos los terrenos, pero sobre todo en lo referente a medicamentos porque prácticamente todo estaba subrogado. Por lo tanto, en 2019 quitó la subrogación y el abasto estuvo a cargo de la dependencia, intentando mantener abasto suficiente para hospitales y servicios de salud pública.

PERIODO ATÍPICO

En 2020 y 2021 se presentó un “periodo atípico”, pues aunque no hubo desabasto, se concentraron en abastecer todo lo que requerían los hospitales para la atención por COVID-19 como compra de pruebas y equipos de protección personal, entre otras.

En dos años no hubo problema de desabasto, sobre todo porque la gente, por temor, no acudía innecesariamente a los hospitales y se mantuvo un mecanismo de monitoreo telefónico para pacientes crónicos. Ya con la población vacunada y cuadros no tan graves por el virus, en 2022 se empezaron a recuperar servicios y creció la demanda de medicamentos.

ESTRATEGIA MONITOREADA

Se inició una estrategia de reuniones semanales y permanentes con el INSABI monitoreada directamente por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, trabajando también con IMSS-Bienestar realizando diagnósticos en la ruta de federalización, además con el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, porque ser el operador logístico.

El objetivo de las reuniones era dar seguimiento al abasto, con lo que se logró que las entregas del INSABI fueran más regulares y los almacenes de la SEDESA se activaran para poder recibir en cualquier momento y a cualquier hora y tener un abasto 24/7 para distribuirlas rápidamente a hospitales y a jurisdicciones.

“Empezamos a establecer un mecanismo muy regular de intercambio de medicamentos: si a alguna clínica le hacía falta, se intercambiaba o se pedía apoyo a otra que sí tuviera abasto pero poca demanda; con esto se hizo una corrección de los niveles de abasto, dando prioridad a enfermos crónicos (particularmente de diabetes) y en el caso de hospitales, los insumos que se requirieron para la atención de urgencias y cuadros complicados de enfermedades crónicas. El 2022 fue un año de recuperación de servicios y de abasto, pues ya para noviembre había un abasto de 50% en centros de salud, y de 70% en hospitales. En este momento las existencias de medicamento son del 92%, y en material de curación, 94%”, apuntó.

LAS ENSEÑANZAS DEL COVID-19

De acuerdo a la titular de SEDESA, la pandemia dejó muchas enseñanzas, entre ellas, un “Comando Unificado” y articulado para resolver problemas, encabezado por la ahora ex jefa de Gobierno, con un objetivo común: garantizar el abasto de medicamentos. “Hemos incrementado el porcentaje de recetas completas surtidas; ahora estamos en un 95% y eso es buen dato porque no sólo se trata de que el medicamento esté en los almacenes sino que también las unidades médicas los tengan en sus farmacias. La propia secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, ha dado un seguimiento muy importante a este proceso para garantizar que todos los almacenes cuenten con todos los medicamentos y todos los recursos”.

Respecto a actos de corrupción, López Arellano aseguró que se han llevado a cabo muchos controles en los almacenes, procesos estandarizados, de recepción, de seguimiento y de tratabilidad y monitoreo, sobre todo en los medicamentos caros o controlados, como los psiquiátricos, a los cuales les pusieron candados.

“Se han hecho también denuncias penales, renuncias y actas administrativas; por ejemplo, cuando se identificó el robo de medicamentos. Hemos logrado una tarea compleja y se ha enfrentado de manera colectiva con todos los recursos que tenemos de manera institucional para garantizar el abasto porque las personas los necesitan y los merecen, ése es su derecho”. remata.

