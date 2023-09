LOS PREMIOS DE TURISMO QUE HACEN ÚNICA A LA CDMX

.

.

Por: Arlen Pimentel

.

La Ciudad de México es uno de los destinos más visitados del país con 11 millones 900 mil turistas nacionales e internacionales durante 2022, de acuerdo con la Secretaría de Turismo local. El Centro Histórico, la Alameda, Chapultepec, Polanco, la Basílica de Guadalupe, la zona de Tlalpan-Taxqueña, la Torre Mayor y la Zona Rosa son los espacios que mayor concentración de visitas registran.

.

En particular, la alcaldía Cuauhtémoc es la más visitada por su gran variedad de museos, sitios históricos, centros culturales y de entretenimiento, así como por su oferta gastronómica.

.

¿Quién no se ha sacado una foto bajo el Ángel de la Independencia o desde el Castillo de Chapultepec? Las bondades de la capital del país como destino turístico no sólo no han pasado desapercibidas para quienes la visitan, sino también para organizaciones mexicanas y extranjeras que han reconocido la indudable atracción que ejerce la llamada Ciudad de los Palacios.

.

PREMIO AL TURISMO SOSTENIBLE Y SOCIAL

.

La organización Sustainable & Social Tourism Summit, durante su séptimo foro anual celebrado en este 2023, entregó al gobierno de la Ciudad de México el Premio al Turismo Sostenible y Social en Iberoamérica, en la categoría Sector público, por el programa Colibrí Viajero, mediante el cual la capital garantiza el acceso completo de la población vulnerable a las actividades turísticas.

.

DESTINO LÍDER DE NEGOCIOS

.

La CDMX recibió la distinción de Destino líder de negocios para México y Centroamérica 2023 otorgada cada año por el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo a través de los World Travel Awards, considerados los Premios Oscar del Turismo en el mundo.

.

QUEER DESTINATIONS

.

La Secretaría de Turismo recibió el distintivo Queer Destinations mediante el cual la CDMX es reconocida y refrenda su compromiso como una cadena de valor que la fortalece como destino con una oferta turística especializada para el segmento LGBTTTI+. De acuerdo con la secretaria de Turismo del gobierno capitalino, Nathalie Desplas Puel, la capital es la única del continente en contar con este distintivo.

.

LO MEJOR DE MÉXICO 2023

.

La CDMX también recibió un distintivo a nivel nacional como “Mejor Ciudad Patrimonio Mundial para disfrutar y vivir nuestra historia”, durante la quinta entrega de los premios “Lo Mejor de México 2023”, por sus lugares icónicos y mayor número de museos. La votación es organizada por la revista especializada de turismo México Desconocido y la premiación de este año tuvo lugar en el marco de la 47 edición del Tianguis Turístico México, celebrada en la capital del país a principios de año.