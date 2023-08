Meta lanza la versión web de Threads

Los usuarios podrán abrir sesión desde una computadora o laptop y hacer las mismas funciones que en la app móvil

Meta, la empresa matriz de Instagram y Facebook, anunció el lanzamiento oficial de la versión web de Threads, su plataforma de ‘microblogging’. Con esta actualización, los usuarios ahora tienen la posibilidad de interactuar con otras publicaciones, explorar su ‘feed’ y realizar publicaciones desde sus computadoras, mantener un diseño que se asemeja mucho a la versión móvil.

Hasta este punto, la red social de ‘microblogging’ de Instagram solo permitía la interacción a través de la aplicación móvil. Aunque era posible visualizar el ‘feed’ desde la web y dar ‘Me gusta’ o compartir publicaciones, hacer clic en estos botones generaba un código QR para descargar la aplicación en dispositivos móviles.

Adam Mosseri, el director de Instagram, anunció que la versión web de Threads ya está disponible en los países donde el servicio es accesible. Los usuarios pueden ahora interactuar con publicaciones, explorar el ‘feed’ y perfiles de otros usuarios, y realizar publicaciones desde la web.

El diseño de la versión web de Threads se asemeja considerablemente a la interfaz de la versión móvil. Sin embargo, existen algunas modificaciones notables, como la ubicación del menú de navegación en la parte superior de la página, que contiene iconos para búsqueda, publicación, notificaciones y perfil. Además, para alternar entre los ‘feeds’ de ‘Siguiendo’ y ‘Para ti’, los usuarios deben hacer clic en un botón en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Otra característica de la versión web es la posibilidad de cambiar entre el modo claro y oscuro mediante el menú de configuración, situado en la esquina superior derecha.

Es importante destacar que la versión web de Threads aún no incluye todas las funcionalidades presentes en la versión móvil. Cristine Pai, portavoz de Meta, los usuarios aún no pueden editar sus perfiles ni enviar publicaciones por mensajes directos de Instagram desde la web. Además, Adam Mosseri señaló que no está planeada la inclusión de una bandeja de entrada de mensajes directos en la versión web; en su lugar, se está considerando una mayor integración entre Threads e Instagram.

Threads fue lanzado por Instagram a principios de año como una plataforma de ‘microblogging’ para discutir una amplia gama de temas. Aunque tuvo un inicio prometedor con millones de perfiles registrados en pocos días, su popularidad ha disminuido en los últimos meses. La introducción de la versión web busca atraer a aquellos usuarios que ansiaban acceder a la plataforma desde sus computadoras. Sin embargo, es importante mencionar que Threads aún no está disponible en la Unión Europea.

