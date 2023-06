“Rescatamos de la corrupción a la ciudad”, Sheinbaum

Fotografía cortesía Por: Jorge Almazán

En lo que fue su última actividad pública como Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que tras poco menos de cinco años de haber estado al frente de la administración de la capital del país, deja una ciudad sana en materia económica, además de se ahorró cerca de 100 mil millones de pesos gracias a la austeridad republicana y la eliminación de privilegios. Asimismo, recordó que 2.6 millones de habitantes depositaron su confianza en ella el 1 de julio de 2018 para rescatar a la capital de la corrupción, “y puedo decir con orgullo que lo hemos logrado”.

“Hoy es mi último día como Jefa de Gobierno de la, dejo la gran tarea de gobernar a este digno pueblo de la ciudad para salir a encontrarme con el pueblo de México, para dar continuidad a la Cuarta Transformación de la República y hacer realidad que una mujer encabece los destinos de la nación… ya nada de ‘calladita te ves más bonita’, es tiempo de que las mujeres sean protagonistas de la historia”, aseveró.

Durante un encuentro ciudadano y un ejercicio de entrega de cuentas, junto a las y los integres de su gabinete, “y como tendría que hacer un buen gobernante”, Sheinbaum Pardo, refirió que ese modelo republicano de austeridad y economía moral, es viable, brinda resultado, tiene un vasto sentido humanista, atiende a los más pobres, se invierte donde históricamente no se había hecho, y se impulsa la economía desde abajo.

“La austeridad republicanas brindó resultados en la ciudad, en estos casi cinco años, ahorramos, le quitamos a la corrupción y privilegios der los altos funcionarios cerca de 100 mil millones de pesos, y hoy los ingresos públicos se han fortalecido con el pago justo de las ao9bligaciones fiscales: al cierre del 2022 tuvimos un ingreso adicional de 16.2% y en 2023, con la confianza de la ciudadanía es de 8.3%”, detalló.

Tras ello, hizo un detallado recuento de las obras, programas y, sobre todo, la manera de que la educación, la salud, la movilidad, la vivienda, y los espacios públicos fueran un derecho para todos, refirió que el fin de su administración no es un adiós.

“Somos orgullosamente un gobierno de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, no eligieron para erradicar la corrupción, los privilegios, el espionaje, la compra del voto, el moche, la autorización de desarrollos inmobiliarios ilegales a cambio de departamentos para la familia, para erradicar la frivolidad como forma de gobierno, para dejar atrás una ciudad de exclusión, de represión, discriminación de desigualdad. La corrupción del de arriba pervierte todo, el uso de las estructuras del gobierno para beneficio personal o de un grupo ensucia el servicio público y la mística de mandar obedeciendo. Pero esto no es un adiós sino el inicio de una decisiva etapa de nuestra patria… Soy científica pero he hecho política de4sde hace mucho tiempo y lo hago para transformar el país, nuestra nación, nuestra patria para que disminuyan las desigualdades, para erradicar la pobreza, para construir un país en paz y me siento confiada en cumplir con el objetivo de darle una verdadera continuidad a la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias por permitirme gobernar esta maravillosa ciuda”,dijo.

COMPROMISOS

A cuatro años, seis meses y siete días de plantear 93 compromisos para su administración al frente de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cumplió casi en su totalidad lo prometido.

En 90 se completaron o siguen el proceso de conclusión, mientras que sólo tres fueron los que quedaron pendientes.

En el teatro Esperanza Iris, en el Centro Histórico, por espacio de más de una hora dibujó lo que era su apuesta para la capital del país.

El primer compromiso fue austeridad y cambio de estructura del gobierno: en octubre de 2022 informó que se habían ahorrado 80 mil millones de pesos, a través de esta fórmula y también con el combate a la corrupción; este recurso se destinó a obra pública.

Otra promesa fue los denominados Lunes por la educación, con la asistencia de secretarios, subsecretarios y la jefa de Gobierno.

Antes de la pandemia, esta dinámica era constante, sin embargo se tuvo que suspender por las clases remotas.

Elevar a rango de Secretaría el Instituto de la Mujer fue un planteamiento más; ahora esta dependencia es una pieza clave en este Gobierno para el combate a la violencia de género.

Invertir mil millones de pesos anuales al suelo de conservación; no sólo se destinó ese monto, sino que se planteó ante el Congreso local que esa cifra no se pueda reducir, sin importar el Gobierno que esté.

Convertir a la Secretaría de Movilidad como una verdadera coordinación central que regule e integre el transporte; la dependencia impulsó la denominada Red de Movilidad Integrada, que posee una tarjeta única: sirve para abordar un Trolebús, el Cablebús, el Metro o el Metrobús.

Sobre este último sistema de transporte, prometió ampliar la red: las líneas 3, 4 y 5 aumentaron la distancia en sus rutas.

La creación de una escuela pluricultural, realizar consulta para revocación de mandato en 2021 y convertir la corrupción y la compra del voto en delitos graves fueron los únicos pendientes de la mandataria capitalina.

Cabe resaltar que hasta que llegó al gobierno capitalino se comprometió a llevar a cabo los Programas “Bienestar Para niñas y niños. Mi beca para empezar”, “Mejor escuela – La escuela es nuestra”, así como el mantenimiento mayor a la Línea 1 del Metro, Metro Energía, la construcción del Cablebús y el trolebús elevado.

