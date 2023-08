Sheinbaum inicia recta final de asambleas informativas previo a las encuestas

Fotografía cortesía Redacción por: Jorge Almazán R.

Al iniciar su octava semana de recorridos por el país, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ha realizado más de 150 asambleas informativas en su camino a las encuestas de Morena, que definirán a la persona que coordinará los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

Antes 25 mil personas presentes en la explanada de la sede de la alcaldía Gustavo A. Madero, pidió que se formen comités en defensa de la transformación, “para que a nadie le quede la menor duda de que va a continuar la transformación en la Ciudad de México y en el país.

“Pero esto no es tarea de una persona o dos o de seis, es de todas y todos, del pueblo de México; vamos a dar continuidad a la Cuarta Transformación, y por eso me inscribí para seguir con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Recordó que como jefa de Gobierno cambió la llamada “Beca para niños talento”, destinada a unos cientos de alumnos, por “Mi beca para empezar”, dirigida a todos los menores que estudian en planteles públicos de preprimaria, primaria y secundaria.

También que creó el programa “La escuela es nuestra”, que el Presidente de la República tomó para llevárselo a toda la República; la construcción de universidades como la “Rosario Castellanos”, la Universidad de la Salud, 300 PILARES.

“Todo porque la educación es un derecho y no como antes se buscaba que fuera: una mercancía, y por eso vamos a luchar siempre para que un joven pueda entrar a estudiar, porque no se puede tener a un joven frustrado por no tener una carrera”.

Mencionó que la salud es otro gran derecho y por ello hoy se está transitando hacia un esquema que será gratuito para quienes no tienen seguridad social, y será el IMSS-Bienestar, “nosotros creamos tres hospitales en la ciudad y unos de ellos está aquí, en la Gustavo A. Madero, que propuse para atención a cáncer de mama, y así será”.

Por la tarde, llevó a cabo una asamblea informativa en Atlacomulco, Estado de México.

