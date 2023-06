Sheinbaum resalta la igualdad de género como prioridad en México

Fotografía cortesía





Claudia Sheinbaum, en su primera Asamblea Informativa en Tuxtepec, Oaxaca, destacó la importancia de dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación liderado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Enfatizó que esta continuidad es vital para profundizar en la garantía de los derechos del pueblo mexicano y evitar traiciones.

Durante el evento, al que asistieron cientos de militantes y simpatizantes, Sheinbaum resaltó que México está viviendo un tiempo extraordinario y se refirió a la continuidad como el “Humanismo Mexicano” propuesto por el Presidente. Señaló que se han implementado nuevas formas de gobierno que buscan favorecer a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

La funcionaria destacó la importancia de no olvidar la causa central de erradicar la pobreza y disminuir las desigualdades en el país. Mencionó programas federales como la pensión para adultos mayores, la beca para estudiantes de preparatoria y Sembrando Vida como ejemplos de los avances logrados a nivel nacional.

Sheinbaum ejemplificó los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo con acciones tomadas durante su gestión como la construcción del Trolebús Elevado y el Cablebús en la Ciudad de México. Estas obras representan el compromiso de acercar el transporte público a las zonas más marginadas de la sociedad.

La luchadora social Imelda Conde Hernández expresó que se está ante una oportunidad histórica para dar continuidad a la Cuarta Transformación y romper los techos de cristal que han relegado a las mujeres. Destacó la importancia de acabar con los dichos machistas y afirmó que es tiempo de las mujeres, con el liderazgo de Claudia Sheinbaum.

El ciudadano Gustavo Bravo expresó su confianza en Claudia Sheinbaum, resaltando su lucha diaria por un México mejor. En su opinión, depositar la confianza en la Dra. Sheinbaum es fundamental para continuar la transformación del país.

La Asamblea Informativa en Tuxtepec demostró el respaldo y la confianza de la comunidad hacia Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a seguir trabajando por los derechos del pueblo mexicano y a dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación.

