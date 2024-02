Transición energética: un camino irreversible

El titular de la Sedeco afirma que hay un acuerdo general en el gobierno de la ciudad para pasar a las llamadas energías limpias, aprovechando las fósiles durante el periodo de desarrollo

Por Mario Rojas R.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la capital del país, Fadlala Akabani Hneide, asegura que la transición energética en la Ciudad de México “ya es irreversible y nosotros vamos al frente”. En entrevista con + Chilango, afirma que “la Ciudad de México está a la vanguardia en materia de transición energética. No hay un estado de la República que tenga avances en materia de transición energética como la ciudad.

Las energías limpias llegaron para quedarse”. A propósito de la reciente inauguración de una planta fotovoltaica en la Central de Abasto capitalina, señala que en esta administración “todos estamos de acuerdo en la transición hacia las energías limpias, renovables, pero mientras crecemos y nos desarrollamos en ese sentido, aprovechamos las energías fósiles.

No están peleadas, es una falsa disyuntiva propia de los conservadores de optar por una u otra, eso es maniqueísmo puro; ningún país del mundo deja las energías fósiles y se va directamente a las limpias, todo es un proceso, un desarrollo y una transición”.

La CDMX avanza rápido en esa dirección, apunta, pues “ya empezamos con la Central de Abasto (CEDA), pero además tenemos ocho mercados públicos con paneles solares y vamos a dejar sentadas las bases para la instalación de esta tecnología en edificios públicos”.

Con esto, subraya “fortalecemos la cadena de valor que corresponde a la energía solar, tenemos instaladores certificados que pueden ingresar a las industrias, a los hogares, a los comercios con toda la confianza de sus propietarios para la instalación de los paneles solares”.

Planta de la central, la más grande

En días pasados, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, entregó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la Planta Fotovoltaica de la Central de Abasto, que ahora es la más grande del mundo instalada en el techo de un mercado público.

Con una inversión de 600 millones de pesos, esta obra permitirá generar hasta 25 GWh de energía limpia al año en beneficio de habitantes y comerciantes de la alcaldía Iztapalapa. La nueva planta fotovoltaica producirá energía eléctrica equivalente a 10 mil hogares en la ciudad, además de eliminar más de 11 mil 400 toneladas de CO2 y ahorrar 3.5 millones de pesos al año en el pago de energía eléctrica.

Unidades económicas con energía solar

Una obra de esta magnitud, dice Fadlala Akabani, “tiene impacto en varios rubros: medioambiental, económico y sociocultural. Con la entrada en marcha de la central fotovoltaica hay una importante mitigación en la emisión de contaminantes; además, sólo las áreas comunes de la Central de Abastos tendrán un ahorro de 3 millones y medio de pesos en su gasto de energía.

Y a la hora de adquirir la luz de los paneles solares, los 4 mil locatarios van a recibir un precio especial y ahorrarán energía en su consumo eléctrico”. La Secretaría de Desarrollo Económico de la capital, remarca el funcionario, está comprometida con las energías limpias: “En la ciudad hay 82 unidades económicas que son MiPymes que instalan paneles y calentadores solares y certificamos a los instaladores para cerrar el círculo de suministro y de consumo e instalación de este producto”.

Dijo que para impulsar la instalación de paneles solares entre la población “tenemos acuerdos con empresas como Office Depot, Home Depot y bancos como Banverde y CIBanco ofrecen créditos y dejan en garantía las propias instalaciones, con el crédito adquieren los paneles solares y pagan el crédito con lo que ahorran de energía. Se paga en cinco años, pero les va a durar 20 años más.

El promedio de vida de una instalación es de 25 años pero pueden durar incluso más y eso genera muchos ahorros; tenemos experiencia en la materia porque en la Secretaría hay instalados paneles solares y el ahorro en el gasto de suministro eléctrico es de 90%; es decir, si antes pagábamos 10 pesos de luz a la CFE hoy sólo es un peso”.

Soberanía energética

Otro de los aspectos que Fadlala Akabani destaca es el impulso a la soberanía energética del país. “No se trata de una cuestión patriotera, sino de garantizar el desarrollo económico en el corto y mediano plazo.

¿Qué pasa con un país que no tiene autosuficiencia energética? Viene una guerra, una pandemia, se cae toda tu producción y entra en un círculo de pobreza y falta de producción; no queremos eso para México, por eso buscamos la autosuficiencia energética y prescindir lo más que se pueda de servicios de empresas extranjeras, porque en momentos difíciles lo que van a hacer es regirse por las leyes del mercado y eso no le conviene a nuestro país”.

Por eso, concluye el funcionario, “este tipo de obras miran hacia el futuro y la ciudad es la vanguardia. Hay quienes dicen que estamos peleados con las energías limpias, pero eso es una tontería”.