Van 2 mil infracciones a motociclistas por nuevo reglamento

A sólo una semana de la implementación de las reformas, las alcaldías en donde se concentran la mayoría de las infracciones son Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Texto: Jorge Almazán

A una semana de la entrada en vigor de las modificaciones al Reglamento de Tránsito en motocicletas, las autoridades viales han levantado 2 mil 153 infracciones y han remitido 662 vehículos al corralón.

Durante este periodo, 900 policías de tránsito, junto con personal de Asuntos Internos y de Derechos Humanos, verificaron el cumplimiento del nuevo reglamento en las calles.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, recordó que estas reformas al reglamento establecen nuevas sanciones para los motociclistas.

“Entre las que nos interesa inhibir y que consideramos peligrosas están: transportar a pasajeros menores de 12 años, no utilizar casco protector certificado, transportar a más de dos personas en la motocicleta, no portar placa, no portar la licencia de conducir vigente y adecuada al vehículo que se maneja”.

Detalló que las alcaldías en donde se concentran la mayoría de las infracciones son Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

HUBO DESCUENTOS EN PLACAS

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, especificó que una de las medidas que se requieren para la circulación en regla de motocicletas es la portación de placas, por lo que se aplicó un descuento del 50% para la realización de este trámite.

“Con este beneficio, 24 mil 206 motociclistas de la ciudad emplacaron durante 45 días que se habían dado de plazo, lo que representa un incremento de 54%, si se compara el periodo de enero a septiembre de 2023 contra el mismo lapso de 2022; y suma un total de 609 mil 735 motocicletas con placas en la capital”.

Agregó que del 31 de julio de 2021 a la fecha, se han emitido 41 mil 528 licencias de conducir tipos A1 (solo para motos) y A2 (para autos y motos).

“Si se compara el periodo de enero a septiembre de 2022 con el mismo lapso de 2023 hay aumento de 102 por ciento en estos trámites.

“Además, mil 323 personas ya asisten a la Motoescuela, en la que de manera gratuita las y los ciudadanos pueden mejorar sus habilidades al hacer uso de este medio de transporte”.

El subsecretario de Control de Tránsito, Francisco Javier Moreno, subrayó que el incumplimiento de las nuevas medidas conlleva sanciones como la remisión de los vehículos al depósito vehicular.

También una multa equivalente a 20, 25, 30, 40 ó 50 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, y que se traduce en sanciones económicas que van de los 518 pesos a los 2 mil 75 pesos, así como restarle de tres a seis puntos a la licencia para conducir.