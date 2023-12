Anuncian los nominados al Globo de Oro 2024

Conoce qué películas y qué series son los candidatos a este codiciado premio

El esperado inicio de la temporada de premiaciones en el mundo audiovisual ha llegado con el anuncio de las películas y series nominadas a los premios Globo de Oro. Una lista completa que revela los contendientes que aspiran a la codiciada estatuilla en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo siete de enero de 2024 en Los Ángeles:

En la categoría de Cine, la competencia está reñida, destacando en la categoría de Mejor Película de Drama títulos como “Anatomie d’une chute” (Anatomía de una caída), “Killers of the flower moon” (Los asesinos de la luna de las flores), “Maestro Oppenheimer”, “Past lives” (Vidas pasadas), y “The Zone of interest” (Zonas de interés). Mientras que en la categoría de Comedia o Musical, se encuentran nominadas películas como “Air: La historia detrás del logo”, “Barbie”, “American Fiction” (Ficción americana), “May December” (Secretos de un escándalo), y “Poor Things” (Pobres criaturas).

En cuanto a Logro Cinematográfico en Taquilla, destacan producciones que han dejado huella en la taquilla, como “Barbie”, “Guardians of the Galaxy, vol. 3” (Guardianes de la Galaxía, vol 3), “John Wick: Chapter 4” (John Wick: capítulo 4), “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1” (Misión imposible: sentencia mortal – parte 1), “Oppenheimer”, “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (Spider-man: a través del spider verso), “Taylor Swift: The eras tour”, y “The Super Mario Bros. Movie” (Super Mario Bros. La película).

La categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa incluye destacadas obras como “Anatomie d’une chute” (Anatomía de una caída), “Kuolleet lehdet” (Hojas muertas), “Io Capitano” (Yo, capitán), “Past lives” (Vidas pasadas), “La sociedad de la nieve”, y “The Zone of interest” (Zonas de interés).

El terreno actoral presenta emocionantes duelos, con figuras como Annette Benning, Cailee Spaeny, Carey Mulligan, Greta Lee, y Lily Gladstone compitiendo en la categoría de Mejor Actriz en Drama. Mientras que en Mejor Actor en Drama, figuran nombres como Andrew Scott, Barry Keoghan, Bradley Cooper, Cilian Murphy, Colman Domingo, y Leonardo DiCaprio.

En el ámbito de las comedias y musicales, destacan Alma Pöysti, Emma Stone, Fantasia Barrino, Jennifer Lawrence, Margot Robbie, y Natalie Portman como contendientes al premio a la Mejor Actriz. En la categoría masculina, actores de la talla de Jeffrey Wright, Joaquin Phoenix, Matt Damon, Nicolas Cage, Paul Giamatti, y Thimothée Chalamet competirán por el galardón.

La dirección cinematográfica también tiene sus protagonistas, con Bradley Cooper, Celine Song, Christopher Nolan, Greta Gerwig, Martin Scorsese, y Yorgos Lanthimos en la lucha por el título de Mejor Director.

Las series también tienen su espacio en estos premios, con “1923”, “The Crown”, “The Diplomat”, “The Last of Us”, “The Morning Show”, y “Succession” compitiendo en la categoría de Mejor Serie Drama. En actuaciones individuales, nombres como Bella Ramsey, Emma Stone, Helen Mirren, Imelda Staunton, Keri Russell, y Sarah Snook buscan el reconocimiento como Mejor Actriz en Serie de Drama. Mientras que Brian Cox, Dominic West, Gary Oldman, Jeremy Strong, Kieran Culkin, y Pedro Pascal aspiran al premio de Mejor Actor en Serie de Drama.

En la categoría de Comedia o Musical, destacan series como “Abbott Elementary”, “Barry”, “The Bear”, “Jury Duty”, “Only Murders in the Building”, y “Ted Lasso”. Actrices como Ayo Edebiri, Elle Fanning, Natasha Lyonne, Quinta Brunson, Rachel Brosnahan, y Selena Gomez compiten por el título de Mejor Actriz en Serie de Comedia o Musical, mientras que Bill Hader, Jason Segel, Jason Sudeikis, Jeremy Allen White, Martin Short, y Steve Martin buscan el reconocimiento en la categoría masculina.

Las series limitadas también tienen su espacio con producciones como “All the Light We Cannot See”, “Beef”, “Daisy Jones and the Six”, “Fargo”, “Fellow Travelers”, y “Lessons in Chemistry” compitiendo por el premio a la Mejor Serie Limitada o Película hecha para TV. Actrices como Ali Wong, Brie Larson, Elizabeth Olsen, Juno Temple, Rachel Weisz, y Riley Keough, así como actores como David Oyelowo, Jon Hamm, Matt Bomer, Sam Claflin, Steven Yeun, y Woody Harrelson buscan el reconocimiento en sus respectivas categorías.

En el apartado de reparto, nombres como Danielle Brooks, Da’Vine Joy Randolph, Emily Blunt, Jodie Foster, Julianne Moore, Rosamund Pike, Charles Melton, Mark Ruffalo, Robert De Niro, Robert Downey Jr., Ryan Gosling, y Willem Dafoe buscan el título de Mejor Actriz o Actor de Reparto en Cine y TV.

La animación y los elementos técnicos también son protagonistas, con películas como ‘Kimitachi wa dô ikiru ka’ (‘El chico y la Garza’), ‘Elemental’, ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, y ‘The Super Mario Bros. Movie’ destacando en categorías como Mejor Cinta Animada, Mejor Guion, Mejor Música Original, y Mejor Canción Original.

Barbie y Oppenheimer encabezan las nominaciones en cine, mientras que en televisión, “Only Murders in the Building”, “The Diplomat”, “The Morning Show”, y “The Crown” lideran con el mayor número de nominaciones. Con todas las expectativas puestas en la entrega de los Globo de Oro, el próximo siete de enero se revelarán los ganadores de esta prestigiosa premiación que celebra lo mejor del cine y la televisión.