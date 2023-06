Descuentan casi un millón de pesos a diputados faltistas en CDMX

Fotografía: cortesía. Texto por Carlos Navarro

En las dos legislaturas, los legisladores capitalinos registran más de 300 faltas.

Las inasistencias de diputados locales de la Ciudad de México se ha traducido en un descuento de casi un millón de pesos en las primeras dos legislaturas del Congreso local. De acuerdo con información obtenida vía transparencia, la I Legislatura, que duró entre septiembre de 2018 y agosto de 2021, sumó 306 inasistencias. Cada una representa un descuento de 2 mil 420.41 pesos, por lo que el monto global en este periodo fue 740 mil 645.46 pesos.

Destacan casos de los panistas Federico Dôring, quien acumuló en la primera legislatura un total de 20 inasistencias, es decir, le descontaron casi 50 mil pesos. Un caso similar fue del hoy prófugo de la justicia, Christian Von Roehrich, quien sumó 14 ausencias. Sin embargo, el diputado que mayor número de inasistencias registró fue el entonces priista Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, con 25 en ese lapso. Entre 2018 y 2021, periodo de emergencia sanitaria por el COVID-19, 63 de los 66 diputados faltaron al menos una ocasión.

Para la II Legislatura, que inició en septiembre de 2021 y con corte al 23 de abril de 2023, suman 80 faltas, que se traducen en un descuento de 193 mil 632.8 pesos. Los más faltistas son el morenista José Fernando Mercado Guida y Gabriela Quiroga Anguiano, quienes suman cinco cada uno. Se tiene registro de al menos 42 legisladores y legisladoras con una falta en el Congreso de la Ciudad de México. De acuerdo con el artículo 65 Reglamento del órgano legislativo capitalino, se computará como inasistencia de la o el diputado a una sesión cuando no registre su asistencia al inicio, y en caso de votación nominal, no vote o no manifieste su abstención, salvo que exista justificación.

Las inasistencias a las sesiones del Pleno podrán justificarse por las siguientes causas: enfermedad o cualquier otra razón relacionada con la salud del diputado o sus familiares hasta el segundo grado colateral o en línea recta sin límite de grado, o civil; por estar en sesión de Pleno; cuando la reunión de la comisión a la que pertenece el diputado se realice de manera simultánea; por estar en sesiones de Comisiones o Comités del Congreso; o por cumplir con encomiendas oficiales mandatadas por el Pleno, la Junta, la Comisión Permanente o alguna Comisión a la que pertenezca.

SUELDO

El descuento para un diputado capitalino, por una inasistencia, no representa un fuerte golpe a su bolsillo. De acuerdo con el portal de transparencia del Congreso local, la percepción mensual neta de un legislador local es de 52 mil 426.14 pesos. Al mes, los 66 diputados y diputadas representan un costo de poco más de 5 millones de pesos, según el sueldo bruto.

