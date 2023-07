Día 3: gratitud y negatividad por Ana Paula Domínguez

Fotografía: cortesía

Era un día muy triste y frío de invierno para Susan Jeffers (como lo narra en el libro de Louise L. Hay, Gratitud); ella estaba sentada con su madre en la sala de estar unos meses antes de que muriera.

“Mi madre tenía muchos dolores y estaba muy debilitada. En cierto momento en que yo sufría por verla sufrir, me miró y me dijo: ‘Hace mucho frío afuera, yo estoy aquí calientita y cómoda dentro, y mi hija está conmigo. ¡Qué suerte tiene uno a veces!’

¡Caray! Yo estaba concentrada en su dolor, y ella estaba concentrada en sus bendiciones”.

Cuando uno mira en su interior y en su vida, es fácil fijarse más en lo malo que en lo positivo. Y pensar en lo negativo disminuye nuestra confianza en nosotros mismos y empeora las situaciones.

Cuando pasamos por las lecciones más difíciles de la vida, lo mejor es aprender de ellas y continuar avanzando. Es natural sentir emociones de desesperanza o tristeza cuando pasamos por una situación difícil, pero siempre hay algo que nos enseñan.

Hagamos un experimento: recuerda en este momento una situación difícil de tu pasado, ¿hay algo que aprendiste de ello? ¿Hay algo que aprecias que, sin ese suceso, no hubieras visto o aprendido?

La gratitud es una actitud que hay que poner en acción. Y como la tendencia de la mente es fijarse en lo negativo, lo que debemos hacer es callarnos y, cuando venga el pensamiento negativo, decir: “Pero he de decir que estoy verdaderamente agradecido(a) por…”. Por ejemplo: “Qué mal, se me ponchó la llanta, pero agradezco que no venía a alta velocidad y nadie salió lastimado”.

¿Cada cuándo practicamos la gratitud?

Rhonda Byrne en su libro La magia nos cuestiona: “¿Estás agradecido (a) por tu salud cuando es buena o sólo estás pendiente de tu salud cuando te duele el cuerpo o te enfermas? ¿Estás agradecido(a) por tu trabajo todos los días o sólo lo valoras cuando oyes que va a haber recortes? ¿Agradeces tu paga o salario cada vez que lo recibes o das tu paga o salario por sentado? ¿Agradeces por tus seres queridos cuando todo va bien o sólo hablas de los demás cuando tus seres queridos tienen problemas? ¿Agradeces cuando tu coche funciona sin problemas o sólo piensas en él cuando se estropea? ¿Estás agradecido(a) por cada día que estás con vida o no le das importancia? Dar las cosas por sentado genera quejas, pensamientos y negatividad”.

Seguimos hablando sobre el tema de la gratitud y aquí de te dejo un resumen de lo que estamos viviendo en los 28 días de gratitud desde mi cuenta de instagram: @anapau.dominguez

Feliz de leer tus comentarios y vernos por ahí. ¡Feliz martes!