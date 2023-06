Comienza la carrera presidencial para Claudia Sheinbaum

Fotografía: cortesía. Texto por Jorge Almazán

El recorrido por el país, por parte de los seis aspirantes por la candidatura de Morena a la Presidencia, inicia hoy.

Al grito de “¡Unidas con Claudia…!”, tras la “Ceremonia de los cuatro rumbos”, y después de escuchar a una mujer Náhuatl y Otomí sobre cómo han sido olvidadas por el racismo y clasismo, Claudia Sheinbaum recibió el “Bastón de mando” para que llegue a ser, primero, Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030 durante el proceso interno de Morena y, después, la primera presidenta de México. Con este evento organizado por mujeres de pueblos originarios en el Parque Ecológico Xochimilco, la ex jefa de gobierno, quien no dirigió ningún mensaje a la concurrencia para no faltar a las reglas que se delinearon en la lista de compromisos que firmó el pasado viernes, y cobijadas por por gritos de “¡Presidenta… presidenta!”, “¡Es un honor estar con Claudia hoy…!”, y “¡Unidas con Claudia!”, está lista para que este lunes inicie su recorrido por el país.

Durante 72 días y que arrancará en Oaxaca, en el que realizará asambleas informativas para convencer a las y los mexicanos para ganar la Coordinación Nacional en la encuesta que se levantará del 28 de agosto al 3 de septiembre.

RITUAL

Para empezar el ritual, se llevó a cabo la “Ceremonia de los cuatro rumbos”, donde el copal se dirigió a los cuatro puntos cardinales y al centro para que Sheinbaum tenga “la fuerza, cuente con el aliento divino, su corazón no decaiga y el agua, la tierra y el equilibrio la acompañen”. La abuela Amalia Salas, quien ha sido una luchadora social en favor de los pueblos indígenas del país, la bendijo “porque ha sido la primera mujer que ha luchado por las mujeres”. Tras otras intervenciones, llegó el momento de recibir el “Bastón de mando”. Así, la morenista inició su camino por el país, donde la primera población que visitará será San Juan Bautista Tuxtepec, en Oaxaca, para de ahí participar en la tradicional Calenda y tener un encuentro ciudadano en el Zócalo de Oaxaca de Juárez.

ARRANCAN

La carrera por la candidatura presidencial de la 4T ha iniciado hoy con seis aspirantes buscando ganar una única encuesta, que será presentada el 6 de septiembre próximo. Se trata de Claudia Sheinbaum; Adán Augusto López, ex titular de la Secretaría de Gobernación; Marcelo Ebrard, ex Canciller; y Ricardo Monreal, Senador con licencia; todos ellos por Morena, mientras que Gerardo Fernández Noroña, diputado federal con licencia, participará por el Partido del Trabajo; y Manuel Velasco, también senador con licencia, contiende por el Partido Verde Ecologista de México.

El domingo 11 de junio el Comité Nacional de Morena definió las reglas para elegir al Coordinador de Defensa de la Transformación. En la encuesta participarán un máximo de 6 personas. Estarán a cargo del proceso, el Consejo Nacional y las Comisiones de Elecciones y Encuestas de MORENA, esta última auxiliada por empresas demoscópicas contratadas para el levantamiento de resultados. El plazo para el registro de los aspirantes se planteó del 12 al 16 de junio. Sólo podrán participar las personas invitadas y que dejaron su cargo o puesto de representación el mismo día en que presentaron su registro. Asimismo, entregaron firmado el compromiso de respetar y asumir los principios de la 4T y los documentos básicos de MORENA; y respetar y aceptar los resultados del proceso, así como apoyar a la o el ganador. Además deberán presentar 2 propuestas de firmas encuestadoras.

Del 19 de junio al 27 de agosto se llevarán a cabo recorridos por el país. No deben tener ni intentar comunicación directa o por terceras personas con la Comisión de Encuestas. Se evitarán los debates públicos y polémicas, acciones de desprestigio, descalificación o agresión entre aspirantes. Sus seguidores deben cumplir estrictamente la misma regla, entre otros lineamientos.

Después del 27 de agosto deben suspender sus actividades, no llevar a cabo acciones ni declaraciones relacionadas con el proceso. Posteriormente, para el levantamiento de opinión, la Comisión de Encuestas se auxiliará de 4 encuestadoras externas, para un total de 5 ejercicios de aplicación del cuestionario. El 6 de septiembre se dará a conocer el resultado, que es inapelable.

PROHIBICIONES

Están prohibidos los recursos públicos, empresariales o de actividades

presumiblemente ilícitas. Se abstendrán de involucrarse de forma alguna ni manifestarse a favor o en contra del Presidente de la República y los titulares de su gabinete legal y ampliado; y de los gobernadores/as y los integrantes de sus respectivos gabinetes, así como otros funcionarios morenistas y los integrantes de las comisiones de Elecciones y Encuestas.

Infórmate al momento en nuestras redes sociales como Máspormás y conoce más del día a día de la agenda pública.