Apoyos a mujeres violentadas aumenta en CDMX, estas son los nuevos montos

El Jefe de Gobierno, Martí Batres, se congratuló por el aumento al apoyo del “Programa Bienestar para Mujeres en Situación de Violencia”, el cual pasó de mil 500 a 6 mil 310 pesos al mes, así como el incremento en su presupuesto de 19 millones a 50 millones de pesos.

“Ahora se entregan 312 apoyos económicos de este programa que tiene el objetivo de fortalecer la autonomía económica de las mujeres en su proceso de salida de esa situación de violencia. Se otorga ahora un salario mínimo mensual, 6 mil 310 pesos, y nos da mucho gusto pues es muy importante que sea un salario mínimo y ya no sean sólo mil 500 pesos… Además, en 2019 este programa tenía 19 millones de pesos y ahora cuenta con 50 millones de pesos, es decir, el programa mejora en términos reales su presupuesto. El programa lo continuó y mejoro una mujer gobernante, la doctora Claudia Sheinbaum, y cuentan con todo el apoyo del actual Jefe de Gobierno para que el programa no se pierda, no se diluya, se fortalezca y busquemos cómo le damos permanencia y amplitud”, dijo.

Explicó que la importancia de que el recurso sea un salario mínimo es “porque, en primer lugar, no se había actualizado en la administración pasada en el monto que se entregaba, es decir, es el mismo desde que fundamos el programa, pasó toda una administración y dejó el mismo monto que se fue haciendo chiquito porque hay inflación, y si no se actualiza se va haciendo en términos reales cada vez menos, pero ahora, de pasar de mil 500 a 6 mil 310 pesos tiene un virtud más, se está emparejando con el salario mínimo y estamos viviendo una época de aumento a este salario que desde 1976 no crecía por encima de la inflación y ahora llevamos cinco aumentos por arriba, y con ello el salario mínimo ya significa algo más, ya no es sólo para medir la multas de tránsito”.

