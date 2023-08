Consejos para hacer compras más inteligentes

Fotografía: cortesía. Texto por Sofía Macías

¿Se puede hacer rendir el dinero, disfrutarlo y aun así cuidar de prioridades futuras? ¡Se puede y se DEBE! Sobre todo ahora que siempre hay una oferta, una nueva tendencia y una rachita de inflación desbocada

1. Pregúntate ¿lo quiero o lo necesito?

Se nos antojan miles de cosas, pero no todo es de vida o muerte. Si es sólo un gusto o deseo, checa primero tus finanzas para ver si lo puedes comprar ahora o hay que ahorrarle.

2. No confundas ahorro con “gasto con descuento”

Si no habías planeado esa compra, estás gastando dinero que no habías presupuestado y aunque esté a mejor precio, realmente no es un ahorro. Pero pensando en que fuera algo que sí buscabas o parte de tu consumo habitual, la oferta reina es el 2×1, de ahí el 3×2 y por último “el segundo a mitad de precio”.

3. Compara precios

Caso verídico: necesitábamos una consola para transmisiones y en un lugar costaba $9,900 y en otro $5,980. Internet es tu amigo para comparar precios, solo acuérdate de borrar tus cookies. También revisa el precio de compras de mayor volumen con las de presentación individual o menor cantidad.

4. Se vale gastar en lo que te gusta…

Pero hazle hueco en tu presupuesto y compra con tiempo. Para llegar a ese equilibrio entre darte gustos y lograr buenas finanzas, crea un “fondo para los placeres”, es decir, un ahorro específico para esas salidas, conciertos o incluso esa camisa que tanto te gustó.

5. “Meses sin intereses” sólo para compras relevantes

Fíjate que tengan una vida útil mayor que el periodo de pago. También lleva la cuenta de qué metes en esta modalidad porque, si no, entre tantos pagos se puede volver una renta.

6. Una mensualidad para los gastos fuertes del año

Regreso a clases, pago de seguros, gastos de fin de año, renovar tu teléfono o computadora… ahorra poco a poco, junta un monto mes por mes y así no te caerán de golpe.

*Texto adaptado para Máspormás

CHILANGO JULIO P. 6 y 7

