A 50 años de la muerte de Tin Tan, el pachucote llega al Museo Kaluz

Platicamos con su hija, Rosalía Valdés, quien nos contó sorpresas, secretos y la vida del comediante

Por Karla Peckerman

Este 2023 se cumplen 50 años del fallecimiento de Germán Valdés, actor que dio vida a uno de los personajes más emblemáticos del país: el mismísimo Tin Tan. En el marco de la conmemoración de su muerte, platicamos con Rosalía Valdés, hija del actor, quien nos reveló uno de los secretos recién descubiertos sobre su padre, así como de su vida en familia.

Quienes no conocen a fondo la historia del actor, podrían pensar que era originario de Ciudad Juárez, pues radicó ahí desde muy pequeño y fue donde creó a su icónico personaje; sin embargo, Valdés nació en el mero corazón de la colonia Guerrero. Hace poco la familia Valdés descubrió uno de los secretos mejor guardados de Tin Tan.

“Mi tía, la única mujer de los nueve Valdés, murió hace año y medio, y dejó papeles donde descubrimos que mi papá no se llama como pensábamos”, nos reveló Rosalía. “Mi hermano Carlos va al registro civil y pide: ‘Señorita, me da por favor los documentos de Germán Genaro Cipriano Valdés Castillo‘ y nos dice la señorita: ‘No, en esa foja no tenemos a ese señor. Tengo a un Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo’”.

Poco después, una fan les escribió para decirles que en una institución en Estados Unidos aparecía el acta de nacimiento manuscrita de su papá, donde aparece con el nombre de la foja y que además confirmaba que había nacido en Av. de los Hombres Ilustres, hoy Hidalgo 85, donde se encuentra el Museo Kaluz.

¿Cómo fue ser hija de Tin Tan?

Rosalía platica que su padre fue un hombre divertido y muy familiar, virtudes que logró conocer durante el corto tiempo que vivió con él, pues Germán falleció cuando ella tenía 15 años.

“En la casa había mucha música todo el tiempo. Mi papá era un hombre de familia, entonces siempre estábamos con nuestros primos, los hijos de mi tío Ramón. Crecer con artistas implicaba que siempre echaban mucho relajo y en la cotidianeidad de la casa siempre había un humor hermoso, siempre había una broma”, agregó.

“Mi papá nos enseñó lo que era la comedia como un recurso, que si hay fricción en la casa lo conviertes en algo más ligero”, recordó Rosalía, quien también nos contó que cuando se vino abajo la época de oro del cine mexicano, Tin Tan empezó a hacer muchas giras y llevaba a su familia a todos lados.

Rosalía recalca que Germán Valdés fue multidimensional como artista, pues aunque es más recordado como comediante, tenía grandes habilidades dancísticas, vocales, interpretativas y poéticas. Fue un artista que trascendió por irrumpir en una época en la que dominaban los charros: un pachuco del norte siempre acompañado de su carnal Marcelo, comiendo pancita con Los Agachados.





Tan Tin Tan: Un mexicano del siglo XXI



Para conmemorar el 50 aniversario luctuoso de Germán Valdés Tin Tan, el Museo Kaluz alberga una exposición que reúne aproximadamente 200 piezas y en la que se hace un recorrido cronológico de la carrera del artista, desde dónde nació su comedia, hasta su legado en el cine, la música y hasta la moda.

Museo Kaluz

Hasta diciembre 11

Miér-lun: 10-18 h

Entrada libre

IG: @museokaluz