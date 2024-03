Agenda de la semana: Día Internacional de la Mujer y más en la CDMX

La Ciudad de México conmemorará el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, aunque no será el único momento en que habrá manifestaciones culturales para reflexionar además de un poco más de cultura para ver, disfrutar y admirar.

Viernes 8

¡Alcemos nuestras voces!

Por el Día Internacional de la Mujer, el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se ha convertido en el escenario del ciclo “Alcemos nuestras voces”, en el cual participan destacadas mujeres cantantes. En este día tan especial se presentará Cecilia Toussaint con el espectáculo de lectura en voz alta y canciones Matamos lo que amamos, basado en la literatura de Rosario Castellanos . El ciclo se cerrará el jueves 14 de marzo con Dora Juárez Kiczkovsky, cofundadora del ensamble Muna Zul.

Hora: 20:00

Costo: entrada libre

Sábado 9

La gran lucha del mundo

¿Prefieres la lucha libre o el teatro? Si no puedes elegir sólo uno, lánzate a ver la puesta La gran lucha del mundo. Auto sacramental pagano y contemporáneo, que cuenta con enmascarados para adaptar un clásico de Pedro Calderón de la Barca. El montaje de Berta Soní, bajo la dirección de Salomón Santiago, narra cómo los rudos se enfrentan a los técnicos para ganar el derecho de usar la “máscara auténtica” y así obtener su libertad. Se presenta en la Plaza de las Artes del Cenart los días 9, 10, 16 y 17 de marzo.

Hora: 12:00 y 14:00

Costo: entrada libre

Domingo 10

Cine gratis en streaming

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) viene una vez más al rescate con su plataforma Cine en línea, la cual posee un catálogo único de clásicos del cine mexicano. Ubicada en la página web de la Filmoteca de la UNAM, puedes encontrar desde filmes correspondientes al periodo del cine silente mexicano hasta de años más recientes o de momentos históricos.

Dónde: cineenlinea.filmoteca.unam.mx

Costo: gratis

Lunes 11

Coger y comer sin culpa

“Odiar nuestros cuerpos con tanta saña no es un problema personal, sino colectivo, político y cultural”, dice una frase del libro Coger y comer sin culpa. El Placer es feminista, de la escritora colombiana María del Mar Ramón. Empapado de sinceridad y humor, analiza cómo la sociedad moldea, censura y limita el deseo y el placer de las mujeres. Este libro no es nuevo en este mundo, fue publicado por primera vez en 2019 por Paidós, pero en febrero de 2024 llegó a México como el primer número del sello editorial de U-Tópicas ; puedes encontrarlo en su librería ah doc al Día Internacional de la Mujer.

Dónde: Librería U-Tópicas (Felipe Carrillo Puerto 60, Coyoacán)

Costo: $330

Martes 12

Literatura de autoras

Si te faltan más libros escritos por mujeres, visita el Festival Internacional de Escritoras “Primavera Bonita” que se celebra en el marco del Día Internacional de la Mujer . Esta edición está dedicada a la poeta mexicana Coral Bracho y contará con la participación de escritoras de México, Colombia, España y Guatemala, incluyendo a Luna Miguel, Cristy Arreola y Victoria Equihua. Las actividades se llevarán a cabo de forma híbrida, manteniendo su sede en la casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos .

Horario: 12:00 a 20:30

Costo: entrada libre

Miércoles 13

Menú vegano de Cuaresma

En Teppan Grill del Hyatt Regency Mexico City, la chef Miriam Moriyama (una de las pocas mujeres a cargo de una cocina tradicional japonesa) presenta un menú basado en el Shojin Ryori, un régimen alimenticio sin proteínas de origen animal que, aunque es enseñado a los budistas, se ajusta también a la Cuaresma . Platillos como el Yasai Sakamushi y los nigiris te fascinarán.

Dónde: Campos Elíseos 204, col. Polanco

Horario: todos los días, 13:30 a 23:00

También puedes conocer Las Panas, una panadería social, feminista y con panadería deliciosa

Jueves 14

Periodismo en acción

Cuatro mujeres periodistas, cada una con estilos de reportaje y personalidades únicas, son el foco de la historia de The Girls on the Bus, serie que se estrena este jueves 14 de marzo. En el centro de la trama se encuentra Sadie McCarthy (Melissa Benoist), que anhela la época dorada del periodismo político y transforma su vida al aceptar la oportunidad de cubrir la campaña de un candidato presidencial para un periódico de renombre. Otra forma de seguir en el marco del Día Internacional de la Mujer.