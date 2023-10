Los próximos días serán los favoritos del año 2023 para muchos, pues arranca del 27 al 29 de octubre el Gran Premio de la Ciudad de México, viene muchas fiestas de Halloween con diferentes temáticas (algunas hasta muy, muy especiales) y también no podían faltan las tradiciones de Día de Muertos a todo lo que dan. ¿Te apuntas a todo con disfraz?

Viernes 27

Acelera motores con el GP de la Ciudad de México

La Fórmula 1 está en nuestra ciudad y para ver a nuestro compatriota Sergio “Checo” Pérez debes tener en cuenta que, si no conseguiste boleto para el Autódromo Hermanos Rodríguez, todo se transmite por FOX Sports y F1TV. Las prácticas uno y dos serán este viernes, la práctica tres y la clasificación el sábado y el domingo ocurrirá la gran carrera a las 14:00. También habrá F1 Fanzone GNP, con pantallas gigantes y diversas actividades. Las siete alcaldías donde estarán son:

Álvaro Obregón: Canario esq. Calle 10, col. Tolteca

Benito Juárez: Municipio Libre esq. División del Norte, col. Santa Cruz Atoyac

Gustavo A. Madero: Calle 5 de Febrero s/n, col. Villa Gustavo A. Madero

Iztacalco: Av. Río Churubusco s/n, col. Gabriel Ramos Millán

Iztapalapa: Utopía Meyehualco, Santa Cruz Meyehualco

Miguel Hidalgo: Av. Parque Lira 94, col. Observatorio

Venustiano Carranza: Francisco del Paso y Troncoso 219, col. Jardín Balbuena

Fechas: del 27 al 29 de octubre

Horario: 9:00 a 18:00 (Fanzone)

Sábado 28

Únete a esta fiestas monstruosas

Aprovecha que este fin de semana habrá una buena oferta de fiestas de Halloween para todos los gustos y bolsillos. El Halloween TORT (Isabel La Católica 30, col. Centro) trae puro fuego infernal con DJ nacionales e internacionales desde las 15:00; cuesta $300. La Emo Nite (Dr. Carmona y Valle 147, col. Doctores) está para cantar éxitos de My Chemical Romance o Good Charlotte desde las 22:00; entrada en $300. Los fans de Harry Styles y Taylor Swift se reunirán en un Party Bus para el Harriween y Taylorween por $250 (buscar en IG @partybusconmanu). Y los que quieran brillar con sus pasos podrán entrarle al Disco Dust Muertos (Lucerna 42, col. Juárez) por $216 desde las 20:00. No olvides llevar tu disfraz.

Dónde: diversas opciones

Horario: desde las 15:00

Domingo 29

Prueba los michipanes de muerto

Esta propuesta de Catfecito reúne dos cosas que nos encantan: los gatitos y el pan dulce. Los michipanes de muerto vienen en versión individual ($35), rellena ($69) o hasta en hamburguesa ($130). Si eres vegetariano, puedes pedirla con portobello. Otra gran opción es Gato Pandilla , cuyo concepto está inmerso de michis hasta en las galletas, aunque maneja también piezas tradicionales. El michipan puede ir solito o relleno de nata o chocolate.

Dónde: Baja California 266 o 275, col. Condesa / Lázaro Cárdenas 580, col. Álamos

Horarios: mar a dom, 12:00 a 20:00 / lun a vie, 8:00 a 21:40; sáb, 9:00 a 21:00; dom, 9:00 a 19:45

Atrévete a probar los michipanes de muerto en CDMX, únicos de la temporada.

Lunes 30

Inspírate con “The Disney Gala”

En el marco de los 100 años de The Walt Disney Company, el Museo Soumaya presenta la exposición “The Disney Gala: Celebrating Animation in Style”. En ella se muestra una colección de moda creada por once diseñadores que se inspiraron en las películas más icónicas del estudio como La bella durmiente, La sirenita, El rey león y hasta Wish: El poder de los deseos , que llegará el próximo 23 de noviembre a salas de cine mexicanas. Estará en exhibición hasta el 19 de noviembre y lo mejor es que la entrada es gratuita.

Dónde: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, col. Ampliación Granada

Horario: todos los días, 10:30 a 18:30

Martes 31

Mórbido Film Fest

Los fanáticos del cine de terror podrán disfrutar de este festival que traerá 18 estrenos latinoamericanos y uno de talla mundial en su edición 16, presente en la ciudad del 31 de octubre al 12 de noviembre. Junto con películas clásicas de vampiros, metrajes de exhibición única e historias aptas para peques, lo más destacado serán las visitas de Eli Roth, quien presenta desde México su filme Viernes negro, y Ted Raimi, que protagoniza Failure! Para conocer las sedes, fechas y comprar boletos, da clic aquí.

Dónde: diversas sedes

Costo: según la sede

Miércoles 1

Temporada de Día de Muertos en Val’Quirico

Sé testigo de la magia del Día de Muertos en Val’Quirico, una comunidad inspirada en la campiña europea que se encuentra en Tlaxcala. Ofrendas, espectáculos teatrales y musicales, una mega procesión de catrinas y más se vivirá en una semana cargada de tradiciones ancestrales y callejones adornados con cempasúchil. Por tercer año, se invita a disfrazarse como catrín o catrina para ser parte del evento. Las mascotas son bien recibidas.

Dónde: Carretera Santa Isabel Tetlatauca, San Miguel Xoxtla

Fechas: 1 al 5 de noviembre

Jueves 2

Festival de Día de Muertos en Tláhuac

Esta alcaldía celebrará su Festival Internacional de Día de Muertos con desfiles, concursos y hasta conciertos gratuitos de grupos como Los Ángeles Negros y Tex Tex. En esta ocasión, el festival iniciará el 30 de octubre con varias propuestas musicales, además de una exposición de cartonería. Serán sedes el Bosque de Tláhuac y el Lago de los Reyes Aztecas, además de los pueblos y barrios originarios como San Pedro, Santiago Zapotitlán, San Andrés Mixquic, Santa Cecilia y Santa Catarina. Es el último día (2 de noviembre) el que genera mayor interés por la tradicional alumbrada en el panteón de Mixquic.

Horario: desde las 17:00

Costo: entrada libre