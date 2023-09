El arte de la mazatleca Guille Blancarte llega hasta la luna

El arte de la mazatleca Guille Blancarte fue seleccionado junto con otros archivos digitales para viajar al satélite, donde permanecerá mil millones de años en una cápsula del tiempo indestructible

A Guille Blancarte le encanta imaginar vida en otros planetas y satélites. “Es parte de ser fanática de la ciencia ficción”, dice la artista e ilustradora. Ahora, como juego del destino, a finales de 2023 su pieza NFT I Wonder (me pregunto / me maravillo) estará en el primer museo de la Luna, el Lunaprise Moon Museum. La obra viajará dentro de una cápsula del tiempo con otros contenidos que pasará mil millones de años en la superficie lunar.

TE PUEDE INTERESAR 5 LIBROS QUE SERÁN ADAPTADOS PARA NUESTRAS PANTALLAS EN 2024

“Siempre he soñado con exponer en los grandes museos como los Guggenheim, el MoMA, y en dar a conocer mi trabajo en todo el mundo. Jamás pensé que una obra hecha por mí pudiera estar contemplada en un proyecto tan trascendente”. La pieza —homenaje a los atardeceres de su ciudad natal, Mazatlán— fue seleccionada por BitBasel en la dinámica CryptoArt for Impact and Innovation Challenge, dentro de la Semana del Arte de Miami del año pasado.

I Wonder es un tributo a todas las puestas de sol que ve en Mazatlán. “Estaba en un momento personal de cambios muy fuertes y decidí mezclar todo en una pieza, así hice una animación de un atardecer/amanecer”, cuenta sobre la obra, misma que habla de dualidades, ciclos, finales y principios. “Me gusta pensar que es un mensaje para nosotros mismos del futuro”, señala.

Alunizaje de memorias

Además de la pieza de Blancarte, la cápsula del tiempo contendrá otros NFT, momentos grabados de la primera vez que la humanidad llegó a la Luna, selecciones curadas de artistas ganadores del Grammy, discursos históricos y más archivos digitales. Su lanzamiento está programado para salir a finales de este año, desde Cabo Cañaveral en Florida. Una cápsula gemela se quedará en el museo Smithsonian en Washington, DC. Mientras que I Wonder también podrá ser vista desde el metaverso.

Puedes ver algunas de las obras de la artista por medio de sus redes sociales, Instagram, Threads, Facebook y en X (antes Twitter).

*Texto adaptado para Máspormás CHILANGO SEPTIEMBRE P. 78

Texto por: Milagro Urquieta Fotografía: cortesía