Tensión del aire al subsuelo

Sam Nelson está de regreso con la segunda temporada de Hijack, donde se mostrará más visceral y vulnerable en un secuestro en el metro de Berlín

Luego del secuestro aéreo que vivió dos años atrás, Sam Nelson está a punto de abordar el metro en Berlín. Su rostro luce serio, un poco nervioso, y ni el reencuentro inesperado que acaba de tener con una conocida lo alegra. Todo apunta a que algo malo está próximo a pasar, y sí, como es de esperarse para la segunda temporada de Hijack, otra toma de rehenes está a punto de suceder.

Pobre Sam Nelson, podrás pensar, tiene muy mala suerte. Pero esta nueva tanda de episodios no sólo buscó “casi empezar de cero” para inyectar una dosis de adrenalina más desafiante a la que ya experimentó el público en la primera temporada, sino que también se concentró en darle más profundidad al personaje interpretado por Idris Elba (Una casa de dinamita, Luther, The Suicide Squad).

“Era como estar 35,000 pies de altura en un avión y, ¿qué es lo opuesto a eso? Un tren subterráneo. Eso coloca al personaje en un espacio interesante, porque está en una especie de laberinto físico y moral bajo tierra, y tiene que tomar decisiones muy duras en cada vuelta”, platicó Jim Field Smith, cocreador de la serie. “También queríamos responder preguntas que habían quedado abiertas: quién, por qué, qué, cuándo. Y luego, ¿qué pasó con Sam después de todo aquello?, ¿a dónde fue?, ¿cómo quedó? Eso se volvió parte del desarrollo de lo que podría pasar después”, añadió Elba en conferencia con medios.

Si eres de los que no ha visto la primera temporada de Hijack, es importante saber que Sam Nelson se convierte en un héroe inesperado al utilizar sus habilidades de negociador de empresas para tratar de hacer que el avión llegue a tierra con todos a salvo. No obstante, tras su experiencia en el aire (entre aciertos y errores) y acontecimientos posteriores, ha cambiado, como lo advierte el actor, quien señaló que por ello estudió mucho el tema del trauma.

“Sam ya no está en su trabajo. Los elementos que lo hacían un buen negociador están prácticamente destruidos. Estamos viendo a un hombre que no está seguro de cómo manipular una situación como lo hacía en su entorno laboral. Esta vez lo mueve algo completamente distinto, más instintivo”, adelantó.

Elba indicó que ese nuevo actuar visceral e impulsivo del personaje fue liberador para él y que lo que hace atractivo a Sam como protagonista es justo su fragilidad y humanidad: “El público conectó con un héroe vulnerable, alguien que improvisa y se equivoca. No necesita ser perfecto para ser creíble”.

¿Y por qué el metro de Berlín?

Jim Field Smith, quien creó la serie junto con George Kay, dijo que hubo varias razones para elegir esta ciudad. Una fue que él vivió allí entre 1989 y 1991. “Tengo mucho afecto por Alemania y su gente. Es un país que ha pasado por mucho y es muy resiliente”, comentó. Asimismo, consideró interesante explorar cómo las autoridades alemanas manejan situaciones de esta índole. “Además, Berlín tiene muchos secretos. Su sistema de metro, especialmente durante la división de la ciudad, incluía estaciones abandonadas y ‘fantasma’, lo que nos abrió un mundo de posibilidades narrativas”, precisó.