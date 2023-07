La Diaria: las noticias que debes saber de la CDMX

Fotografía: cortesía

PANCHO VILLA ESTARÁ EN EL CH

El próximo 6 de diciembre, en la esquina de Francisco I. Madero e Isabel la Católica, se colocará una figura de bronce de poco menos tres metros de Doroteo Arango, y que para la Revolución Mexicana se hizo conocer como Pancho Villa, en la que se inmortalizará el momento en que quitó la placa que identificaba a la Calle de Plateros y la sustituyó otra con la que desde el 6 de diciembre de 1914 lleva el nombre de su amigo y ex presidente al que el traidor Victoriano Huerta mandó fusilar: Francisco I. Madero.

En ese sentido, el coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, José Manuel Oropeza Morales, refirió que esta iniciativa surgió de un Comité ciudadano integrado por familiares del General Villa, así como escultores, curadores y cronistas para sea parte del homenaje que se le da a este personaje revolucionario en el año de Francisco Villa, decretado por el Gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En tanto, Eduardo Bautista, escultor de la obra que capta el momento en que Villa quita la placa de “Plateros” y pone la de “Francisco I. Madero”, mencionó que el proyecto se está realizando de manera colectiva dentro de la preparatoria Mártires de Tlatelolco, y está encabezado por la familia Villa, y se buscó que fuera una escultura no petulante sino que sirva para hacer un ejercicio pedagógico y de taller para las personas de las prepa y será en bronce a la cera perdida a una escala de uno a uno y la idea es recrear el instante que (el fotógrafo) Casasola tomó.

Por su parte, el curador de la obra, Ursus Juárez, señaló que la idea es que quede en la esquina de Francisco I. Madero e Isabel la Católica como una memoria cultural e histórica de ese momento una escultura de tamaña natural de Pancho Villa, pero que también sea el reconocimiento a Madero.

BATRES PRESENTA SU PRIMER INFORME

Como un ejercicio de rendición de cuentas, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, presentó su informe de labores luego de un mes en el cargo, en el que aseguró que “vamos a hacer muchos informes, porque gobernar también es informar; realizar labores, trabajar en el servicio público y no informar a la ciudadanía es caer en una omisión, y es de interés público que la gente sepa qué estamos haciendo”.

En éste, se refirió a lo hecho en materia de salud, educación, infraestructura, economía, movilidad, entre otros, y destacó tres puntos a los que se le está dando especial importancia.

“En el combate a la tala ilegal de árboles cerramos 30 madererías en las zonas de Milpa Alta y de Tlalpan; y también desmantelamos 28 aserraderos clandestinos en esta zona. Se realizaron operativos terrestres de la Guardia Nacional; operativos aéreos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; nuevos operativos para detener aquellos vehículos que transportan trozas y troncos. Por otro lado, nos reunimos con una comisión de alto nivel, comuneros de Milpa Alta, de Tlalpan, de Cuajimalpa, de Xochimilco, y después fueron recibidos aquí, por el Jefe de Gobierno, para ratificar nuestro compromiso en contra de la tala de árboles. Al mismo tiempo, se desarrollaron las mesas temáticas que los comuneros pidieron. Y también, como nos comprometimos, enviamos una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código Penal con el objetivo de castigar hasta con 20 años de cárcel a quien tale ilegalmente en suelo de conservación, en áreas naturales protegidas, en áreas de valor ambiental y en barrancas. Y si se trata de servidores públicos o de beneficiarios de programas de protección de medio ambiente, la pena sería hasta una mitad más. Estamos atentos para la aprobación de dicha reforma por parte del Congreso de la Ciudad de México”, dijo.

Acotó que en este contexto, se reunió con más de 5 mil combatientes contra incendios forestales y brigadistas forestales a quienes reiteramos lo que hemos dicho: no vamos a admitir que se elimine, que desaparezca un solo milímetro del suelo de conservación, “para nosotros, como ya lo expusimos en los proyectos de Plan General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento Territorial, la frontera del suelo de conservación no se mueve, lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo es recuperar suelo de conservación, no dar por hecho que se ha perdido suelo de conservación”.

En el caso de los comerciantes de Tláhuac que plantearon haber sido afectados por las obras de la Línea 12 del Metro, “fueron atendidos en diversas ocasiones y también se publicaron lineamientos de operación para entregarles un recurso económico de resarcimiento que es de 96 mil pesos, alrededor de 140 comerciantes han cobrado ya su recurso. Llamo la atención aquí para subrayar, no vamos a negociar con líderes, estos apoyos son directos a la persona, no vamos a entregar recursos ni a líderes, ni a organizaciones, sino a la persona que haya comprobado que es comerciante establecido en la zona, para que nadie crea que puede hacer negocios corporativamente a costa de los recursos de la Ciudad de México”.

APOYO A PRODUCTORES DE NOPAL

La Secretaría del Medio Ambiente activó un tratamiento agroecológico gratuito para productores de nopal en la alcaldía Milpa Alta para combatir la plaga de grana cochinilla en parcelas, y evitar el uso de químicos dañinos para la salud, y con lo cual la comercialización se puede llevar a cabo sin contratiempos.

La dependencia refirió que los brigadistas adscritos a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la SEDEMA, y que forman parte del programa de sanidad, llevaron a cabo una aplicación del tratamiento, “en una parte de las parcelas ocuparon un dron que sobrevuela las nopaleras para llevar a cabo la microaspersión del producto agroecológico de una manera más rápida y amplia, en otra, los brigadistas ocuparon equipos terrestres, también de aspersión, para una acción correctiva”.

Señaló que el uso del dron es para un tratamiento preventivo que se aplica en parcelas con bajo nivel de afectación mientras que los equipos terrestres son empleados en tratamientos correctivos, es decir, en nopaleras donde los niveles de afectación son más notorios. Ambos tratamientos se ocupan tanto para la grana cochinilla como para la mancha negra, otra enfermedad que afecta los cultivos de nopal verdura.

MARATÓN Y ETIQUETA ORO

El Maratón de la Ciudad de México que se realizará el próximo 27 de agosto buscará mantener la etiqueta Oro de la World Athletics y para ello buscará contar con corredores de categoría élite de al menos cinco países con registros de 2 horas, 10 minutos y 30 segundos en hombres y 2 horas, 28 minutos en mujeres, además de que los tiempos se considerarán como clasificatorios para el Maratón de Boston como lo piden las reglas.

Asimismo, se requiere cronometrar los tiempos de los participantes de manera electrónica; garantizar que en la carrera se minimice el impacto ambiental; entregar un monto mínimo de premio económico a los primeros ocho lugares de la competencia, entre otros.

El Maratón de la Ciudad de México se encuentra entre los mejores a nivel mundial. Desde 2018 se le otorgó la Etiqueta Oro por parte de la World Athletics, antes conocida como Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés), que es la instancia encargada del atletismo a nivel mundial.

Este año, la World Athletics ratificó la Etiqueta Oro para la XL edición del Maratón capitalino, una de las más importantes que otorga la asociación, esta etiqueta le garantiza a los participantes una carrera de calidad.

También, el Maratón de la Ciudad de México es Boston Qualifier, es decir, los corredores que cumplan con los tiempos mínimos que corresponden a su edad y género establecidos por la organización del Maratón de Boston, podrán participar en la carrera que se realiza en Massachusetts.

