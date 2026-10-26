¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar en noviembre de 2026? Calendario de pagos

Las personas adultas mayores, las mujeres de 60 a 64 años y las personas con discapacidad que reciben la Pensión del Bienestar ya podrán consultar las fechas de su próximo depósito para el bimestre noviembre-diciembre, correspondiente al último pago del año. La dispersión de recursos inicia el martes 3 de noviembre con los apellidos que comienzan con la letra A.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 26 de octubre, se abordó la entrega de estos apoyos sociales, que se depositan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar. Los depósitos se organizan de acuerdo con la primera letra del apellido de cada persona beneficiaria, con el objetivo de distribuir los pagos de manera escalonada.

¿Cuánto depositan?

Los montos bimestrales vigentes en 2026 son los siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos para personas de 65 años o más.

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos para mujeres de 60 a 64 años.

Pensión para Personas con Discapacidad Permanente: 3,300 pesos.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos en la mayoría de los casos.

Por su parte, las personas inscritas en Sembrando Vida reciben un apoyo mensual de 6,450 pesos, sujeto a las condiciones del programa.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, señaló que los Programas para el Bienestar son un apoyo que se entrega de manera directa y sin intermediarios.

“Seguimos trabajando para que los apoyos lleguen de manera directa, sin intermediarios, directo a su Tarjeta de Bienestar para quienes tienen el derecho a recibirlos, están ejerciendo un derecho”, destacó.

Conferencia de prensa matutina. Lunes 26 de octubre 2026 https://t.co/MKso2J1q4j — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026

Calendario de pagos noviembre-diciembre

En los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar se publican las fechas, que puedes revisar cada bimestre para mantenerte actualizado.

Según el anuncio de esta mañana, el calendario para el último pago del año quedó así:

A- Martes 3 de noviembr

B – Miércoles 4 de noviembre

C – Jueves 5 de noviembre

C- Viernes 6 de noviembre

D,E,F – Lunes 9 de noviembre

G – Martes 10 de noviembre

G – Miércoles 11 de noviembre

H, I, J, K – Jueves 12 de noviembre

L – Viernes 13 de noviembre

M – Martes 17 de noviembre

M- Miércoles 18 de noviembre

N,Ñ,O – Jueves 19 de noviembre

P,Q – Viernes 20 de noviembre

R – Lunes 23 de noviembre

R – Martes 24 de noviembre

S – Miércoles 25 de noviembre

T,U,V – Jueves 26 de noviembre

W, X, Y, Z – Viernes 27 de noviembre

¿Dónde cobrar la Pensión Bienestar?

El dinero se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día asignado.

También es posible utilizar la tarjeta para pagar en establecimientos que acepten este medio de pago o retirar dinero en cajeros de otros bancos, con una comisión por retiro que varía según la entidad bancaria.

Antes de acudir a una sucursal, revisa la fecha correspondiente a tu apellido y confirma la información en el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar.

Así podrás evitar traslados innecesarios a los cajeros o sucursales bancarias.