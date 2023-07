La Diaria: las noticias que debes saber sobre la CDMX

Fotografía: cortesía

EXTINGUEN CONCESIONES DE MICROS

Como parte de las acciones para brindar un servicio seguro y de alta calidad, la Secretaría de Movilidad publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los avisos por los que se establecen las vialidades en las cuales se implementará el servicio de transporte de pasajeros público colectivo concesionado en la modalidad de Servicio Zonal “Azcapotzalco” y “Tlalpan Centro”, con lo cual se dará paso a la extinción de las concesiones individuales de las rutas 2 (Ramal Pino-San Cosme), 17 y 23, y 73, respectivamente.

De acuerdo con la dependencia, el primero tendrá una extensión de recorrido aproximado de 149.08 kilómetros, considerando ambos sentidos de circulación, a fin de conectar 154 calles. En tanto, el segundo contará con 20.67 kilómetros, igualmente considerando ambos sentidos de circulación, y conectará con 29 calles, además de beneficiar a las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

Adicionalmente, con la finalidad de obtener los mayores beneficios a favor de las personas usuarias se establecieron las siguientes medidas para mejorar la operación de este corredor:

a) La prohibición de sitios, bases, lanzaderas y paradas para el ascenso y descenso de vehículos de transporte público ajenos al corredor de transporte, con excepción de los ya existentes, mismos que deberán armonizar su operación.

b) La restricción de la circulación de otro transporte público colectivo en las vialidades en que opera el servicio zonal de transporte, con excepción de los ya existentes, siempre y cuando no tengan el mismo origen-destino.

c) La restricción de la circulación de los concesionarios individuales de transporte colectivo que actualmente prestan los servicios en los recorridos descritos y que no acrediten la titularidad de su concesión o decidan no integrarse a los Servicios Zonales “Azcapotzalco” y “Tlalpan Centro”.

d) El retiro de equipamiento auxiliar, servicios y elementos incorporados a la vialidad, no necesarios para la operación de los nuevos servicios de transporte.

La lista completa de las vialidades se encuentra disponible en el enlace.

AMPLÍAN PLAZO PARA BECAS

El Fideicomiso Bienestar Educativo amplió hasta el 31 de julio el plazo de registro para el programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”. Esta modificación a las Reglas de Operación fue publicada en la Gaceta Oficial y contempla que, al realizar la inscripción durante ese mes, también se otorgará el apoyo anual de “Uniformes y Útiles Escolares” en los últimos días de agosto.

Además, quienes se inscriban al inicio del ciclo escolar 2023-2024 recibirán el apoyo en los meses subsecuentes, siempre y cuando cuenten con un registro exitoso. Por otra parte, los beneficiarios que se hayan dado de alta el 29 y 30 de junio contarán con el pago correspondiente al mes de junio.

La dependencia capitalina recordó que gracias al aumento del 20% al programa —un derecho constitucional para estudiantes de educación básica pública—, a partir de mayo cada alumno recibe entre 600 y 650 pesos mensuales, dependiendo el nivel escolar.

Finalmente, subrayó que realiza una labor permanente de difusión para realizar su registro y actualización de datos a los programas en la siguiente liga. Con ello, dijo, se apoya la economía familiar e incentiva a estudiantes.

LARGA VIDA A XIN XIN

La Secretaría del Medio Ambiente celebró los 33 años de Xin Xin, la panda gigante del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec, la cual este sábado 1 de julio festejó su cumpleaños con un pastel especial con manzana.

Xin Xin, cuyo nombre significa “Esperanza”, nació el 1 de julio de 1990 y sus padres fueron la famosa hembra Tohui y el macho “Chia Chia” procedente del Zoológico de Londres, que en su momento era el único panda gigante en Reino Unido y que viajó a México a través de un préstamo.

Durante la celebración, el director General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Sedema, Fernando Gual Sill, dijo que médicos veterinarios, cuidadores (panderos) y biólogos celebran la longevidad de esta carismática panda gigante.

“Estamos de manteles largos en el Zoológico de Chapultepec, además del cumpleaños número 33 de nuestra queridísima panda gigante Xin Xin, estamos celebrando los 100 años de este zoológico, en unos días, el 6 de julio. Hace 100 años se fundó este zoológico, aunque hay algunos antecedentes del Zoológico de Chapultepec “Alfonso L. Herrera” en una zona aledaña pero en el sitio donde se encuentra actualmente, aquí mismo, se puso la primera piedra”, expresó.

El embajador de la República Popular de China en México, el Sr. Zhang Run, destacó la importancia que tiene el panda gigante a nivel mundial al ser seleccionado como la insignia del Fondo Mundial de la Vida Silvestre y que Xin Xin, hoy con 33 años, no sólo es orgullo mexicano sino también es el orgullo chino.

“Quiero destacar que en 1975 los abuelos maternos de Xin Xin llegaron como misioneros de amistad de China a México, y tomaron aquí como su nueva patria y se reprodujeron formando una gran familia y además Tohui, que es la madre de Xin Xin, nació seis años después en Chapultepec y era la primera bebé de panda gigante bajo cuidado humano fuera de China y logró la supervivencia, lo que empujó el fervor por el panda gigante en México y también hizo muy famoso a este Zoológico”, mencionó.

INICIA SEGUNDA VERIFICACIÓN

La Dirección General de Calidad del Aire, de la Secretaría del Medio Ambiente, dio a conocer el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para el segundo semestre de 2023 a partir de julio y hasta el 31 de diciembre, y que seguirá aplicándose de acuerdo al color del engomado o el último dígito las placas de circulación.

Para el engomado amarillo con el último dígito numérico 5 o 6, verificará en julio y agosto; Rosa, 7 u 8, agosto y septiembre; Rojo, 3 o 4, septiembre y octubre; verde, 1 o 2, octubre y noviembre; así como Azul, 9 o 0, noviembre y diciembre. Para llevarla a cabo es necesario no tener adeudos de tenencia e infracciones.

Cabe destacar que los vehículos nuevos o usados que se registren por primera vez en la Ciudad de México, deberán ser verificados dentro de los 180 días naturales, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta de circulación.

Los vehículos ya matriculados en la capital del país que realicen cambio de placa, deberán ser verificados dentro de los 180 días naturales contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta de circulación.

El aviso por el que se da a conocer el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el segundo semestre del año 2023 se puede consultar en la página de la Secretaría del Medio Ambiente, en la liga.

