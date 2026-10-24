Ofrendas de Día de Muertos 2026 en CDMX: conoce las Utopías donde podrás visitarlas

¡La CDMX se prepara para llenarse de flores de cempasúchil, veladoras y tradición! Si buscas qué hacer durante el Día de Muertos 2026, habrá ofrendas en distintas Utopías de la ciudad, además de la tradicional Ofrenda Monumental del Zócalo.

Lo mejor es que no tendrás que trasladarte hasta el Centro Histórico para disfrutar de esta tradición, pues los altares estarán distribuidos en diferentes alcaldías.

La Secretaría de Cultura de la CDMX informó que las ofrendas se instalarán del 29 de octubre al 2 de noviembre y se construirán con la participación de las comunidades.

En Chilango te contamos dónde podrás encontrarlas y qué otras sorpresas habrá para celebrar el Día de Muertos en la capital.

¿Dónde habrá ofrendas de Día de Muertos en las Utopías de CDMX?

Las Utopías se sumarán a las celebraciones de Día de Muertos 2026 con altares comunitarios en distintas zonas de la capital.

Estas son las sedes anunciadas por las autoridades:

Utopía Meyehualco: Iztapalapa

Utopía Cen Tlalli Ocotepec: Magdalena Contreras

Utopía Temictli Tecómitl: Milpa Alta

Utopía Centli Topilejo: Tlalpan

Utopía Ceylán: Azcapotzalco

Utopía Elena Poniatowska: Coyoacán

Utopía La Heroica: Venustiano Carranza

Utopía Mixiuhca: Iztacalco

Utopía La Soberana: Gustavo A. Madero

De acuerdo con las autoridades capitalinas, los altares de las Utopías se realizarán con la participación de las comunidades, como una forma de mantener vivas las tradiciones y acercar las actividades culturales a distintos puntos de la ciudad.

¿Cuándo se podrán visitar las ofrendas de las Utopías?

Las ofrendas estarán instaladas del jueves 29 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026, durante las celebraciones de Día de Muertos.

Ofrenda Monumental del Zócalo 2026: habrá una Catrina gigante de 32 metros

Además de los altares comunitarios, el Zócalo de la CDMX tendrá su tradicional Ofrenda Monumental de Día de Muertos, que este año contará con una enorme Catrina de cartonería.

La secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen Patiño, explicó que la figura buscará alcanzar 32 metros de altura para intentar romper el Récord Guinness de la Catrina más alta del mundo.

La instalación también incluirá un gigantesco campo de flores de cempasúchil, para el cual se contempla la compra de alrededor de 100 mil plantas provenientes del Suelo de Conservación de la CDMX.

Además, habrá figuras de ajolotes intervenidas por artistas y colectivos de cultura comunitaria.

También habrá ofrenda de Día de Muertos en la UNAM

Otra opción para disfrutar de esta tradición será la ofrenda de la UNAM, que este año se instalará en el estacionamiento de Universum, en Ciudad Universitaria.