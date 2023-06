Los programas de comida más famosos de netflix ahora llegan a un restaurante en L.A.

Fotografía: cortesía

Netflix abrirá su primer restaurante en California, donde podrás probar los platillos más deliciosos inspirados en sus series de comida.

El próximo 30 de junio, Netflix dará un salto del streaming a la realidad con la apertura de su primer restaurante en Los Ángeles, California. Un nuevo espacio, llamado Netflix Bites, donde los comensales podrán degustar de los platillos más icónicos que hemos visto en diversos programas de comida de la plataforma de streaming.

Los chefs detrás de Netflix Bites son verdaderas estrellas de la cocina televisiva. Entre ellos se encuentran Curtis Stone, conocido por su participación en Iron Chef: Quest for an Iron Legend, y Dominique Crenn, destacada en Chef’s Table. Además, mixólogos de Drink Masters, Nadiya Hussain de Nadiya Bakes y Jacques Torres de Nailed It! formarán parte del talentoso equipo culinario.

El restaurante contará con una ambientación temática que recreará escenarios icónicos de las series de Netflix. Los fanáticos podrán disfrutar de una comida mientras se sumergen en la atmósfera de sus programas preferidos, creando una experiencia inolvidable para los amantes de la buena cocina y el entretenimiento.

Con la apertura de su primer restaurante, Netflix demuestra una vez más su capacidad para innovar y sorprender a su audiencia. No solo ofrece entretenimiento de calidad, sino que ahora también permite que los fanáticos vivan una experiencia culinaria única, fusionando dos aspectos fundamentales de la vida moderna: la buena comida y el streaming.

