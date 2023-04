¿Amas la animación, pero nada supera a Studio Ghibli? Aquí te dejamos algunas películas que te pueden gustar

Fotografía: Cortesía

Me costó mucho tiempo darme cuenta de que había un universo más allá de Studio Ghibli cuando empecé a ver películas de anime. Imagino, que a la mayoría de los principiantes en este mundo os pasa lo mismo. Así que he decidido compartirles unas cuantas recomendaciones de esas películas que considero imprescindibles si son fans de Ghibli. Ya que son muchas, he decidido que este artículo se divida en dos partes. El lunes que viene les compartiré las seis películas restantes.

Panda y la serpiente mágica (1958)

Xu-Xian, cuando era un niño, se vio forzado a dejar libre a su mascota, una pequeña serpiente blanca. Lo que él no sabía es que esa serpiente es Bai-Niang, una joven diosa-serpiente, y ni mucho menos que ella estaba enamorada de él.

Años más tarde, cuando Xu-Xian ya es adulto, Bai-Niang se transforma mediante la magia en humana y vuelve en busca de su amor. Pero el hechicero de la comunidad cree que ella es una bruja y manda desterrar a Xu-Xian para librarse de ellos. Entonces, Panda, el oso panda mascota de Xu-Xian, y Mimi parten en busca del chico para traerlo de vuelta a casa, liderando una manada de animales que quieren que el chico vuelva a su hogar y sea feliz junto a Bai-Niang.

El rey mono: Havoc in Heaven (1964)

La rebelión del rey Kun Fu Sun 大鬧天宮 (Dà nào tiān gōng) narra la historia de cómo el rey mono Sūn Wùkōng va en busca del Dragón del Mar del Este con el fin de obtener un arma apropiada para su fuerza y su destreza. Como ninguna parece gustarle, el rey Dragón le reta a coger el enorme pilar que utiliza para estabilizar los océanos y el mono, utilizando sus habilidades, encoge el pilar y lo convierte en su arma. Encolerizado, el rey Dragón pide al Emperador de Jade que obligue a Sūn Wùkōng a devolverle el pilar.

Las aventuras de Horus, Príncipe del Sol (1968)

Ambientada en el norte de Europa en la Edad del Hierro, cuenta la historia de un chico que vive aislado de la civilización junto con su padre, lucha contra los lobos. A la muerte de su padre, Horus, viaja hacia la civilización defendiendo lo que cree justo y atacando a los peligros que Gronwald ha lanzado sobre los hombres. Desde el principio le acompaña la espada del sol, una espada que se encontraba clavada en Rocko, un hombre gigante hecho de roca, quien agradece a Horus el detalle de haberle sacado «la espinita». Se encuentra con la enigmática Hilda, quien guarda un gran secreto.

El gato con botas (1969)

Pero es un gato con botas que ha sido condenado a muerte por ayudar a un ratón. En su huida del Clan de los Gatos, conoce a Pedro, un joven de buen corazón, al que sus egoístas hermanos obligan a irse de casa para quedarse con su herencia. Juntos parten en busca de aventuras. En su viaje se encuentran con la princesa Rosa. Por orden del rey la princesa debe casarse con el hombre más rico y valiente del mundo.

Pedro, con la ayuda de Pero, se presenta en la corte como el Marqués de Carabás con el fin de conseguir su mano, pero Belcebú, que también la pretende, viéndose rechazado la rapta. Pedro, Pero y un grupo de agradecidos ratones se lanzarán al rescate de la princesa.

Nausicaa del valle del viento (1984) Amazon/Netflix

La película relata la historia de Nausicaä, princesa del Valle del Viento, que se ve enfrentada al ejército del reino de Tormekia, capitaneado por Lady Kushana, quien intenta hacerse con el control de un “Dios de la Guerra” como arma para erradicar el Bosque Contaminado y a los insectos gigantes que viven en él, como los Ohms. Nausicaä intenta así por todos los medios impedir esa masacre. Y está creada por el mismísimo Hayao Miyazaki, pero antes de que se creara Studio Ghibli.

Chiyoko, la actriz milenaria (2001) Amazon

El director de cine Tachibana decide hacer un documental sobre la vida de Chiyoko Fujiwara, una conocida y reverenciada actriz japonesa que se retiró misteriosamente de la profesión hace ya varias décadas. Tachibana encuentra a una envejecida Chiyoko en su residencia, y allí le empieza a contar su historia.