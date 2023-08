Huelga en Hollywood provoca la reprogramación de los Premios Emmy 2023

Fotografía cortesía







La edición anual de los prestigiosos Premios Emmy, que reconoce el talento y la excelencia en la industria del entretenimiento de Hollywood, ha experimentado un cambio inusual en su programación. A diferencia de las ceremonias pasadas, el evento que honra a actores y producciones notables se ha pospuesto este año debido a una serie de huelgas que han afectado a la comunidad cinematográfica.

Las protestas laborales que han surgido en Hollywood han sido impulsadas por múltiples gremios y sindicatos en busca de mejoras en las condiciones laborales para guionistas y actores. Estas huelgas han tenido un impacto directo en varias producciones en curso, lo que llevó a la decisión de reprogramar los Emmy.

Originalmente programados para el 18 de septiembre de 2023, los Premios Emmy 2023 han sido pospuestos y ahora se llevarán a cabo el 15 de enero de 2024, según la confirmación reciente por parte de los organizadores del evento.

Entre las destacadas producciones nominadas se encuentran “The Last of Us” , “Andor” del universo de Star Wars, “Better Call Saul”, “The Crown” y “House of the Dragon”, una precuela de “Game of Thrones”.

Los fanáticos y entusiastas de la televisión han estado esperando con ansias esta entrega de premios, donde las mejores series dramáticas, comedias y miniseries compiten por el codiciado reconocimiento. A pesar de la reprogramación, las series nominadas siguen siendo accesibles para el público a través de diversas plataformas de streaming.

Esta inusual alteración en la programación de los Premios Emmy 2023 refleja la importancia de las demandas laborales en la industria del entretenimiento y su impacto en los eventos de mayor relevancia en el mundo del espectáculo. Los seguidores tendrán que esperar un poco más para conocer a los ganadores y celebrar los logros sobresalientes en la televisión.

