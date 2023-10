El Instituto Politécnico Nacional aumenta becas para posgrado

El IPN a través de un comunicado informó que se está trabajando en una convocatoria para que alumnos de posgrado con especialidades no médicas accedan a una beca

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) dio a conocer que el número de programas de becas para posgrado del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) aumentó de 68 a 99, como resultado de la transición del Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) al Sistema Nacional de Posgrado (SNP) en julio de 2021.

“Lo anterior, sin dejar de lado que con el incremento de la matrícula de posgrado que ha reflejado el IPN en los últimos años, el total de becas Conahcyt para este periodo es mayor que las asignadas en el mismo periodo el año pasado”, señaló en un comunicado en el cual explicó que la aclaración es por diversas notas periodísticas que refieren que integrantes del Frente Nacional de Estudiantes de Posgrado se manifestaron por el retiro de becas.

En cuanto a los 33 programas registrados en el SNP que no son elegibles para Conahcyt, el IPN, a través de su programa Beca Estudio, indicó que cubrirá el resto del apoyo a estudiantes de maestría y doctorado que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. También el IPN anunció que se está trabajando con la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA) una convocatoria para especialidades no médicas, que hasta el momento no han accedido a apoyo financiero, con el objetivo de que todos los alumnos de posgrado que cumplan con los requisitos académicos tengan acceso a una beca.

¿Cuáles son los programas de apoyo y becas que tiene un estudiante por estudiar en el INE?

En el IPN se encuentran seis diferentes tipos de becas en apoyo para estudiantes que van desde regularización, actividades deportivas, culturales, hasta de transporte. Aquí te contamos de forma breve de que va cada una:

Beca Institucional: Para los alumnos que estudian modalidad escolarizada, mixta y no escolarizada está disponible esta beca. El estudiante debe tener por lo menos un promedio general de 6.0, estar inscrito en alguno de los programas acádemicos superior y medio superior del IPN, es importante estar en situación escolar regular.

Beca Transporte: El IPN proporciona apoyo a estudiantes para acudir a clases. Para aplicar a esta beca se necesita estar inscrito en la modalidad escolarizada, en los tipos educativos medio superior o superior.

Beca para la regularización acádemica: Este apoyo es para ayudar a los alumnos a la regularización de materias, máximo una unidad de aprendizaje reprobada. Para aplicar se necesita estar inscrito en alguno de los programas académicos del IPN, en la modalidad escolarizada, no escolarizada o mixta al inicio del ciclo escolar, tener un promedio mínimo de 6.0 en su trayectoria escolar.

Beca para cultura: Para los estudiantes que participen en talleres culturales la beca es para estimular el desarrollo y participar en más actividades. Los requisitos son estar inscrito en alguno de los programas académicos del IPN, en la modalidad escolarizada, no escolarizada o mixta al inicio del ciclo escolar, tener un promedio mínimo de 6.0 en su trayectoria escolar.

Beca deportiva: Para aplicar a esta beca se debe pertenecer a un equipo selectivo del IPN y participar en el Sistema Nacional de Competencias de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) o la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), aparte se necesita cumplir con los requisitos de formar parte en la modalidad escolarizada, no escolarizada o mixta al inicio del ciclo escolar, tener un promedio mínimo de 6.0 en su trayectoria escolar.

