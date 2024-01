Inadmisión de colombiano en Cancún, por incumplimiento en requisitos: INM

El Instituto Nacional de Migración explicó que Stevan “N” no comprobó los requisitos que le pidió el personal para su ingreso por “no cumplir con los requisitos de internación de la Ley de Migración”

El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que la inadmisión de un ciudadano colombiano en el Aeropuerto Internacional de Cancún el pasado 18 de enero, fue por “no cumplir con los requisitos de internación de la Ley de Migración”.

En un comunicado, explicó que Stevan “N” no comprobó lugar de residencia u hospedaje; transporte que utilizaría para salir del país ni boleto de avión de regreso; y medios de subsistencia durante su estancia.

Además, mencionó que cambió las versiones de sus declaraciones y mostró inconsistencias en preguntas que se le formularon, por lo cual, se resolvió negar su ingreso al país.

La dependencia indicó que al día siguiente, el ciudadano presentó un juicio de amparo por incomunicación, deportación y expulsión; sin embargo, dijo que ante dicho recurso el INM está imposibilitado para realizar el regreso aéreo a través de la aerolínea en la que llegó a Cancún hasta que el juzgador no resuelva en definitiva.

Adicionalmente, el ciudadano colombiano no pudo demostrar el transporte que utilizaría para salir del país, al no presentar su boleto de avión de regreso. Asimismo, no pudo acreditar medios de subsistencia durante su estancia en México, incumpliendo así con uno de los requisitos fundamentales para la internación.