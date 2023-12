Artistas y sus temazos que descongelamos en Navidad

Puede que las ames o ya te tengan harto, pero eso no nos impide compartirte un poco del origen de los éxitos que estos artistas han ayudado a posicionar en el gusto del público

Mariah Carey

Se sabe: cuando llega diciembre es tiempo de “All I Want for Christmas Is You”. Incluso existe un video donde Mariah Carey es “descongelada” para interpretarla. Según la artista, el tema de 1994 nació mientras estaba en una pequeña casa en Nueva York, donde se inspiró en cómo era crecer como una niña que ama la Navidad. Esta historia de origen conmueve más cuando te enteras de que Carey siempre quiso una Navidad perfecta, pero su familia (disfuncional) la arruinaba todo el tiempo.

Sin embargo, el coautor Walter Afanasieff aseguró que simplemente surgió mientras trabajan juntos en el álbum Merry Christmas, impulsado por el exesposo de ella, Tommy Mottola. Sea verdad o no, durante cuatro años ocupó el primer lugar en la Billboard Hot 100, hasta ahora.

José Feliciano



Tan sólo seis palabras en español y 13 en inglés componen al clásico “Feliz Navidad” del cantautor puertorriqueño José Feliciano. Su intención, contó hace tres años a la agencia AP, era unir a la gente y compartir el sentimiento de la festividad sin importar el idioma. No obstante, jamás esperó que la canción de 1970 (que lo impulsó a crear el productor Rick Jarrad) debutaría con un éxito rotundo que incluso cruzó océanos. “Tenía ese sueño en mi mente, pero hasta ahí llegaba hasta que escribí ‘Feliz Navidad’”, admitió en la misma entrevista.

El tema ha entrado varias veces al Billboard Hot 100; en 2021, por ejemplo, alcanzó el puesto número 2. Ciego de nacimiento, Feliciano ha vendido más de 50 millones de discos y ha ganado siete premios Grammy.

Brenda Lee



La responsable de destronar este año a Mariah Carey de la primera posición del Billboard Hot 100 es Brenda Lee, voz detrás de “Rockin’ around the Christmas Tree” de 1958. Esta es la primera vez que la canción alcanza la cima, aun cuando se volvió un hit en los 90 por Mi pobre angelito. La solista tenía 13 años cuando grabó el tema musical para el que se recreó un ambiente navideño en el estudio con aire acondicionado y un árbol de Navidad.

Lo curioso es que el autor, Johnny Marks, ni siquiera celebraba esta festividad porque era judío; más sorprendente es que también escribió villancicos como “Rodolfo el Reno” (adaptación) y “A Holly Jolly Christmas”. Para celebrar el aniversario 65 del tema, Lee (ahora de 79 años) la relanzó con un videoclip.