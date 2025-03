Entre el sabor y el concepto

El concepto culinario de estos tres deliciosos lugares de la CDMX escala a otro nivel: desde recetas que traen el verdadero sabor del origen, hasta el uso de ingredientes que produce la propia comunidad

Maldita Fonda

Desde hace seis años y en el mero Centro de Tlalpan, Maldita Fonda ofrece comida corrida que cambia todos los días y cambia según propuestas de lxs propixs comensales y de lxs vecinxs. La carta es estacional y varía cuatro veces al año para que siempre haya una oferta distinta para quien visita asiduamente, así como para trabajar siempre con ingredientes de temporada.

Como un plus, Maldita Fonda utiliza ingredientes de una chinampa que desarrolla investigación a nivel académico y de preservación de los humedales de Xochimilco, además de procurar consumir del mercado de La Paz para contribuir con la economía local. Por si fuera poco, en las paredes encontrarás obra rotativa de artistas locales y emergentes, dispuesta para venta.

Dónde: Plaza de la Constitución 9A, Centro de Tlalpan

Horario: jue a mar, de 12:00 a 22:00

IG: @malditafondamx

Malecón Culichi

En una de las esquinas más transitadas de la Narvarte se abre un oasis de sabor marítimo directo desde Culiacán: Malecón Culichi. De recién apertura apenas en noviembre pasado, su carta ofrece opciones deliciosas y variadas con el auténtico sazón de Culiacán (respaldado por sus orgullosas fundadoras, Cassandra y Karla, quienes personalmente atienden al mar de comensales).

En tu visita, no puede faltar que pruebes la entrada Torera, un acompañamiento de guacamole y, como recomendación especial, los tacos de camarón encervezados. Pero si los manjares del océano no son lo tuyo, no te preocupes, también tienen tacos de carne asada y postres, donde el pay de plátano o el mousse de guayaba son una verdadera delicia.

Dónde: Juan Sánchez Azcona 570, col. Narvarte

Horario: mar y mié de 13:00 a 21:00; jue a sáb de 13:00 a 23:00; dom de 12:00 a 19:00

IG: @maleconculichicdmx

Lulo Pizza

Lulo Pizza nació con una propuesta simple pero irresistible: combinar pizzas de masa madre con la auténtica experiencia de la cerveza artesanal. Su compromiso está en el uso de ingredientes frescos y de temporada.

Además, elaboran su salsa pomodoro y conservas de manera artesanal, lo que aporta un toque único a sus recetas. En cuanto a las cervezas, cuentan con cinco líneas propias, incluida su cerveza insignia, Almoloya, y una cuidada selección de otras marcas para así apoyar el crecimiento de la industria cervecera en México.

Lulo Pizza también ofrece paquetes y promociones especiales diseñadas para compartir momentos inolvidables. Aquí cada detalle cuenta para celebrar lo mejor de la tradición y la creatividad mexicana.

Dónde: Monterrey 248, col. Roma Sur

Horario: dom a mié de 13:30 a 22:30; jue a sáb de 13:30 a 23:30