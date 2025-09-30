Pilateando por la ciudad

Tres estudios de pilates que te invitan a moverte, relajarte y reconectar contigo; cada uno tiene su estilo y forma de cuidar tu bienestar

Sananda

Este estudio combina Reformer y Mat Pilates con yoga, zumba y body sculpt. Sus clases buscan mejorar tu fuerza, tu coordinación y equilibrio, mientras tu mente se alinea. El ambiente cálido y los coaches atentos hacen que cada sesión sea personalizada y plena. Perfecto si quieres un pilates que no sólo tonifique, sino que también conecte contigo mismo, promoviendo bienestar físico y mental en un espacio armonioso. Además, el estudio cuenta con aire acondicionado, taquillas, vestuario, Wi-Fi, estacionamiento y acceso para sillas de ruedas. Aquí además de entrenar, encuentras un espacio seguro donde cada detalle suma a la experiencia.

Dónde: Miguel Ángel de Quevedo 310, col. Santa Catarina IG: @sanandastudio

Santulan

En Santulan los maestros son de otro nivel, como Guadalupe Hernández Villaseñor, fisioterapeuta y maestra de Pilates Reformer que adapta cada clase a tus necesidades. Ya sea que busques tonificar, mejorar postura o aliviar dolores crónicos, cada movimiento respeta tu biomecánica y ayuda a prevenir lesiones. Los alumnos notan cambios en energía, movilidad y sueño. Este estudio convierte el pilates en un aliado de salud integral, ideal para quienes quieren cuidar su cuerpo y bienestar mientras enfrentan el ritmo intenso del día a día. Con un enfoque que combina prevención, rehabilitación y reeducación postural, las clases son accesibles para cualquier nivel.

Dónde: Av. San Jerónimo 1423, Local 6, col. San Jerónimo Lídice IG: @santulanmx

Ponte Pila

En Ponte Pila tienen una idea muy clara: el Pilates no tiene que ser rígido ni competitivo, sino un espacio para moverte a tu ritmo y disfrutarlo. Las clases están pensadas para todos los niveles: puedes arrancar con sesiones suaves de estiramiento, ideales si estás en recuperación o esos días en los que la energía no acompaña, o retarte con entrenamientos de alta intensidad para poner a prueba tu fuerza y condición, siempre con un enfoque técnico y un ambiente cálido que te hace sentir en confianza. Además, organizan experiencias privadas y hasta celebraciones especiales, porque aquí el movimiento también se vive como una fiesta de amor propio.