Regalos navideños para hacer en casa

Estos regalos hechos a mano no sólo transmiten calidez y cuidado, sino que también son una expresión de amor y dedicación, además de que no tendrás que gastar en ellos grandes sumas de dinero

1. Velas aromáticas

Sumérgete en la calidez navideña con unas velas aromáticas con una selección de aceites esenciales. Cada vela es una mezcla de fragancia y luz para iluminar cualquier ambiente festivo. Necesitas: cera para velas, mechas, aceites esenciales, frasquitos de vidrio al gusto y palitos para sostener la mecha. Comienza derritiendo la cera en un recipiente resistente al calor a baño maría o en el microondas en intervalos cortos. Añade unas gotas del aceite esencial de tu elección cuando la cera esté fundida. Sostén la mecha en su lugar en el recipiente para vela y vierte cuidadosamente la cera. Deja que la vela se enfríe y solidifique antes de cortar la mecha y decorar el recipiente si lo deseas.

2. Tazas personalizadas

Haz que cada sorbo de café o té sea especial con unas tazas personalizadas según los gustos de quien la reciba. Diseñadas con amor y cuidado, estos regalos dan un toque personal a los que además les puedes agregar algunos dulces, chocolates o incluso artículos de papelería dentro. Necesitas: tazas blancas aptas para horno y rotuladores permanentes para cerámica. Primero limpia y seca bien la taza antes de comenzar. Diseña y dibuja en la taza con los rotuladores permanentes. Una vez terminado el diseño, hornea la taza en un horno precalentado a una temperatura específica (generalmente entre 120°C y 160°C) durante aproximadamente 30-40 minutos para así fijar el diseño.

3. Tablones de notas decorativos

Encuentra la creatividad en cada mensaje con unos prácticos tablones de notas decorativos. Estos convertirán cualquier espacio en un lienzo para ideas o mensajes importantes, añadiendo un toque de diversión y organización a cualquier casa, estudio u oficina. Necesitas: marcos de fotos con vidrio (no tienes que comprarlos, pueden ser algunos que no uses), pintura de pizarrón y pinceles. Para comenzar, desmonta cada marco y limpia el vidrio para eliminar cualquier residuo. Aplica la pintura de pizarrón en el vidrio usando una brocha y crea una capa uniforme. Deja secar la pintura por el tiempo recomendado y vuelve a montar el marco. ¡Ya está listo para escribir con gises!